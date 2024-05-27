Phishing-Briefe mit gefälschtem QR-Code im Umlauf

Der QR-Code führt auf eine Phishing-Seite. Der Titel des Briefes lautet «Reaktivierung Ihres E-Banking Zugang erforderlich». Wie PostFinance informiert, versende man keine solchen Briefe. Weiter wird geraten:

Folgen Sie den Anweisungen im Brief auf keinen Fall und vernichten Sie den Brief.

Falls Sie diesen Brief erhalten haben, setzen Sie sich bitte umgehend mit unserer Hotline unter 0848 888 710 (im Inland max. CHF0.08/Min.) in Verbindung.

Hier ein Video vom PCtipp zum Thema Sicherheit im Internet: