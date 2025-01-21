Phishing-Mail – Aktivierung 2FA Cornèrcard

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Zusammenhang mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung der Cornèrcard.

Die Betrugsmasche

Die Betrüger versuchen, potenzielle Opfer mit einer angeblich von der Cornèr Bank stammenden E-Mail und einem dringenden Appell, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für die Bankkarte zu aktivieren, auf eine gefälschte Website zu locken.

Auf der verlinkten Fake-Website versuchen die Cyberkriminellen, die Login-Daten zum E-Banking-Account sowie die Kreditkartendaten zu stehlen.

Sofern die Phishing-Methode erfolgreich ist, wird unverzüglich eine unbefugte Kreditkartenbelastung vorgenommen. Gleichzeitig versuchen die Betrüger, den vom Finanzinstitut zugesandten Sicherheitscode zu erlangen, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.

Screenshot Fake-Website