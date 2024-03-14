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Patrick Hediger
14. Mär 2024
Lesedauer 2 Min.

Aufgepasst!

Phishing-Mail an potenzielle Apple Vision Pro-Tester

Betrüger versenden derzeit E-Mails, in denen behauptet wird, dass der Empfänger eine Apple Vision Pro zum Testen gewonnen habe.

Das ist Phishing!

© (Quelle: cybercrimepolice.ch)

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich hat eine Warnung ausgesprochen. Konkret geht es um Phishing-Mails. Die falschen Nachrichten zielen darauf ab, die potenziellen Opfer zur Preisgabe ihrer Kreditkartendaten zu verleiten.

Die Betrugsmasche

«Nutzen Sie Ihre Chance, das neue Vision Pro mit nach Hause zu nehmen!» Mit diesem falschen Versprechen sowie mit der Ausübung von Zeitdruck versuchen die Cyberkriminellen, die Mailempfänger für eine angebliche Umfrage auf eine betrügerische Website zu locken.

Eine zeitlich begrenzte Umfrage auf der Website der Betrüger erhöht den Druck auf die potenziellen Opfer. Nach den vermeintlichen Fragen zum Interesse an der VR-Technologie, versuchen die Betrüger mit der «vollständigen Registrierung» Zugriff auf die Kreditkartendaten der Teilnehmer zu erhalten.

Was muss ich tun

  • Ignorieren Sie das E-Mail.
  • Folgen Sie niemals Links aus E-Mails, SMS, etc. oder von anderen Websites, da diese optisch verändert sein können. Greifen Sie nur über die offiziellen Websites auf die entsprechende Login-Funktion zu.
  • Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.

Ich habe meine Daten preisgegeben

  • Informieren Sie umgehend Ihr Kreditkarten-/Finanzinstitut und lassen Sie die involvierten Zugangsdaten und Kreditkarte sperren.
  • Begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.

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