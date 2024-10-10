Phishing-Mail – Rückerstattung der Migros

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing im Namen der Migros

Die Betrugsmasche

Die Betrüger versuchen, potenzielle Opfer mit einem angeblich von Migros stammenden E-Mail und dem Hinweis auf eine Rückerstattung aufgrund einer doppelten Kreditkartenbelastung beim letzten Einkauf auf eine gefälschte Website zu locken.

Auf der verlinkten Fake-Website versuchen die Cyberkriminellen die Mobiltelefonnummer und vor allem die Kreditkartendaten zu phishen.

Fake-Website