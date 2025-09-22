Phishing-Mail zielt auf Miles & More Kreditkarten-Login

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Phishing, welches Zugriffsdaten auf Miles & More-Konten ergaunern will.

Die Betrugsmasche

Die Phishing-Mail wirkt offiziell und enthält Logos von Miles & More und Lufthansa. Sie warnt vor angeblich ungewöhnlichen Aktivitäten im Konto und fordert dazu auf, die letzten Aktivitäten über einen Link zu überprüfen.

Der in der Mail eingebettete Link führt jedoch nicht auf die echte Miles & More Seite, sondern auf eine täuschend echt nachgebaute Login-Seite. Dort sollen die Opfer ihren Anmeldenamen und ihr Passwort eingeben. Bereits beim Klick auf «Anmelden» werden die Daten an die Kriminellen weitergeleitet.