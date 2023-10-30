Play Store: Google Play Points jetzt verfügbar

Beim Öffnen des Play Stores wurde die Autorin heute von der Pop-up-Meldung Jetzt neu: Google Play Points begrüsst. Für Käufe im Play Store (auch beim Kauf von In-App-Artikeln) erhält man jetzt Punkte. Diese Punkte kann man beispielsweise für Artikel in den Lieblings-Apps oder -Spielen verwenden. Grundsätzlich erhält man 1 Punkt für 1 Franken. Während spezieller Points-Ereignisse kann man bis zu viermal so viele Punkte sammeln. Die Punkte können Sie nicht nur für spezielle Artikel in Games verwenden, sondern auch gegen Google-Play-Guthaben einlösen.

So funktionierts: Man muss sich registrieren und bestätigen, dass man Angebote – und Werbung – erhalten möchte. Nachdem Sie zugestimmt haben, finden Sie Ihre Play Points jeweils via Tippen auf das Google-Konto-Bild und dann gleich unterhalb von Google-Konto verwalten. Wenn Sie genug Punkte haben, um einen Artikel zu kaufen oder Guthaben einzulösen, tippen Sie auf die Registerkarte Einlösen.