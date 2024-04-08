Play Suisse erreicht eine Million Abonnenten

Dies dank einem vielfältigen Angebot an Filmen und Serien, das laufend erweitert werde. Play Suisse ist nach Netflix die meistgenutzte loginbasierte Streaming-Plattform in der Schweiz und verbindet mit ihren Inhalten die Landesteile über die Sprachgrenzen hinweg, wie die SRG mitteilt.

Filmklassiker, Neuheiten, spannende Dokumentationen, Serien und Kollektionen – Play Suisse setzt den Schweizer Film und die Facetten aller Landesteile ohne Sprachbarrieren in Szene. Die Inhalte sind jeweils in Originalsprache mit Untertiteln in Deutsch, Französisch und Italienisch, teilweise auch Rätoromanisch, verfügbar. Rund 40 Prozent der Nutzer konsumieren Inhalte aus anderen Sprachregionen. Play Suisse spielt somit eine wichtige Rolle in der nationalen Verbreitung von Schweizer Inhalten in den verschiedenen Sprachregionen und bildet die multikulturelle Schweiz ab.

Das grosse Angebot von Play Suisse wird die meiste Zeit über den Fernseher konsumiert. Mehr als 42 Prozent der Sehdauer fand im letzten Jahr am grossen Bildschirm statt. War ein Nutzer auf Play Suisse eingeloggt, verbrachte dieser in den letzten 12 Monaten pro aktive Session durchschnittlich 58 Minuten auf der SRG-Streaming-Plattform. Das entspricht ungefähr der Länge einer Folge der Serie «Wilder».

Die Highlights auf Play Suisse

Filmliebhaber schauen auf Play Suisse am liebsten «Youth – Ewige Jugend», «Mein Name ist Eugen», «99 Moons», «Schellen-Ursli» und «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse». Die beliebtesten fünf Serien sind: «Tschugger», «Wilder», «Der Bestatter», «Davos 1917» und «Der Schwarm». Bei den Dokumentationen liegt «The Pressure Game» auf Platz eins, gefolgt von «Die Bruderschaft», «Auf und davon», «Swissair 111 – Absturz über Halifax» und «Schweiz?».

Die Exportschlager aus der Deutschschweiz sind in den anderssprachigen Regionen insbesondere folgende Filme, Serien und Dokus: «Tschugger», «Schellen-Ursli», «Wilder» und «Swissair 111 – Absturz über Halifax». Die französische Schweiz begeistert die anderen Regionen insbesondere mit «Hors Saison», «Complices», «Olga» und «Quartier des Banques». Beliebte Produktionen aus dem Tessin sind «Alter Ego» sowie «Cosa voglio di più» und aus der rätoromanischen Schweiz «L’ultim Rumantsch». Eine genauere Aufschlüsselung der Film-Tipps aus den anderen Sprachregionen sowie der Highlights gibt es im angehängten Factsheet.

Siehe auch: «Play Suisse»-App: Pairing mit smartem Monitor – so gehts und Play Suisse: Untertitel anzeigen lassen – so gehts