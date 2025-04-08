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Boris Boden
8. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Xiaomi-Tochter

Poco M7 Pro 5G: Günstige Mittelklasse mit viel Ausstattung

Unter seiner Marke Poco bringt Xiaomi mit dem M7 Pro 5G ein neues Mittelklasse-Smartphone, das für die Preisklasse mit einer umfangreichen Ausstattung aufwartet.
© (Quelle: Xiaomi / Poco)

Nachdem unter der Marke Poco, mit der Xiaomi junge und technikaffine Käufer ansprechen will, kürzlich zwei Oberklassemodelle präsentiert wurden, wird jetzt mit dem Poco M7 Pro 5G in der Mittelklasse nachgelegt. Das Smartphone gibt es in Grün, Silber und Violett für 239,90 Euro mit 8 GB RAM und 256 GB Datenspeicher, 12 GB RAM gibt es für 20 Euro Aufpreis. In der Schweiz hat Digitec die Modelle in Silber und Grün für 220 Franken im Angebot.

Dafür bekommen Käufer einen MediaTek Dimensity 7025 Ultra Prozessor, ein 6,67-Zoll-Amoled-Display mt 2.400 x 1.080 Bildpunkten sowie 120 Hz Bildwiederholrate, eine 20-Megapixel-Frontcam und einen 5.110-mAh-Akku, der mit 45 Watt schnell geladen werden kann. Die rückwärtige Kamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse mit einem Sony IMX 882 Bildsensor sowie einen weiteren Sensor für die Tiefenschärfe. Das 190 Gramm leichte Smartphone ist gemäss IP64 vor Staub und Spritzwasser geschützt.

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