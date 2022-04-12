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Claudia Maag
12. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.

Nur noch eine Login-Lösung

Post-Kunden können sich künftig nur noch mit SwissID-Login anmelden

Das «Kundenlogin Post» wird 2023 eingestellt. Von der Login-Umstellung sind rund 2,7 Millionen bestehende Benutzerkonten betroffen.

Noch kann man sich entweder mit Post-Login oder per SwissID-Login anmelden

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Die Post will künftig nur noch auf die Login-Lösung SwissID setzen, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Bisher konnte man sich für das Kundenlogin auf der Webseite oder in der App der Schweizerischen Post entweder mit dem Post-Login oder mit der digitalen Identität von SwissID anmelden. Diese Wahl haben Post-Kundinnen und -Kunden bald nicht mehr.

Die Umstellung von bestehenden Logins (Kundenlogin Post) in ein SwissID-Login erfolge gestaffelt «über einen längeren Zeitraum». Das «Kundenlogin Post» wird 2023 eingestellt.

Für Neuregistrierung SwissID bereits nötig

Neukunden können sich nach Angaben der Post seit 8. April dieses Jahres bereits ausschliesslich via SwissID registrieren. Heute verwenden laut Communiqué bereits über 1,7 Millionen Postkundinnen und -kunden das SwissID-Login. Durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet die digitale Identität eine zusätzliche Sicherheitsstufe. «Mit der SwissID setzen wir auf eine bewährte und zukunftsfähige Schweizer Login-Lösung», so Roberto Cirillo, Konzernleiter der Post. Die Firma SwissSign, Herausgeberin der SwissID, ist seit Anfang Oktober 2021 vollständig im Besitz der Post. 

Gestaffelte Umstellung

Die Login-Umstellung betrifft rund 2,7 Millionen bestehende Post-Benutzerkonten. Wer bisher das «Kundenlogin Post» verwendet, den werde die Post ab Juni 2022 «über einen längeren Zeitraum gestaffelt sowie individuell» anschreiben. Der Wechsel zum SwissID-Login können die Kundinnen und Kunden selbst vornehmen. Nach Erhalt des Schreibens hat man dafür über 40 Tage Zeit.

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