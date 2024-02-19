Die Post testet ein Beratungsangebot für Digitales in Postfilialen

In den Filialen Wetzikon, Gossau ZH, Locarno 1, Lugano 1, Le Lignon, Vallorbe, Bülach, Kloten und Schaffhausen 7 prüft die Post derzeit, wie die Mitarbeitenden in den Filialen interessierte Menschen in der digitalen Welt unterstützen können und ob die persönliche Beratung zu digitalen Themen Anklang findet. Der Testbetrieb soll aufzeigen, ob ein solches Angebot Teil einer künftigen Grundversorgung sein könnte.

Die Beratung ist in den Testfilialen kostenlos. Die Kundinnen und Kunden werden gebeten Umfragebogen auszufüllen. In allen weiteren Postfilialen der Schweiz ist die Beratung zu digitalen Themen ausserhalb der Postangebote kostenpflichtig.

Die Beratung durch die Mitarbeitenden findet Anklang

«Beratung ist geradezu die Kernkompetenz unserer Filialmitarbeitenden», sagt Annapia Rizzo, stellvertretende Leiterin der Filiale Wetzikon. «Dass sie auch bei digitalen Themen sachkundig Auskunft geben können, zeigen die positiven Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden». Gut 300 Beratungen führten die Mitarbeitenden der Filialen Wetzikon, Gossau (ZH) und Locarno in sechs Monaten durch. Die Kundinnen und Kunden bewerteten das Angebot mit 9.5 von 10 möglichen Punkten, ihre Anfragen konnten die Filialmitarbeitenden in den allermeisten Fällen vollständig beantworten.

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