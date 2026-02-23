Die Post verteilt 50 Prozent ihrer Pakete rein elektrisch

Das bedeutet auch: Die Post verteilt die Hälfte ihrer Pakete rein elektrisch.

Sie sind gelb, in jeder Stadt und an jedem Ort zu finden – und sie summen: die gelben Elektrofahrzeuge der Post. Schweizweit hat die Post mehr und mehr elektrische Fahrzeuge im Einsatz. Mittlerweile sind es bereits über 1800 Lieferwagen. Weiter setzt die Post bereits seit 2017 rund 6000 Elektrodreiräder ein. Das Ziel ist ambitioniert: Ab 2030 sollen Briefe und Pakete nur noch mit Elektrofahrzeugen verteilt werden – in den grossen Städten wie auch in ländlichen Gebieten.

In elf der grössten Städte nur noch E-Fahrzeuge im Einsatz

Die Umstellung passiert nicht von heute auf morgen, sondern Schritt für Schritt. Ein wichtiger Meilenstein wurde kürzlich in Schaffhausen erreicht: Während die Post dort bereits seit einigen Jahren Briefe und kleinere Pakete mit elektrischen Dreirädern liefert, werden neu auch sämtliche Pakete rein elektrisch verteilt. Das Besondere: Nun sind in elf der grössten Städte nur noch E-Fahrzeuge im Einsatz. Schweizweit können damit 50 Prozent aller Pakete rein elektrisch verteilt werden – was etwa 90 Millionen Paketen pro Jahr entspricht.

Passende 4x4-E-Fahrzeuge für ländliche Regionen verfügbar

Und in den ländlichen Regionen? Auch hier hat sich einiges getan. In diesen Gebieten ist die Post öfter auf 4x4-Fahrzeuge angewiesen. Seit 2025 sind nun passende 4x4-E-Fahrzeuge verfügbar. Entsprechend hat die Post heute bereits rund 50 solcher Fahrzeuge im Einsatz. Diese Zahl wird die Post schrittweise erhöhen, damit bis 2030 auch alle Haushalte in ländlicheren Gebieten mit E-Fahrzeugen bedient werden.