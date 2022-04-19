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ProCamera: Die bessere Kamera-App für iOS
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Weshalb eine alternative Kamera-App?
Seit dem ersten iPhone stellt Apple seinen iPhone-Nutzern eine breite Palette an eigenen Apps zur Verfügung. Um die Verwender nicht zu überfordern, setzen die Kalifornier aber auf einen teils recht eingeschränkten Funktionsumfang. Das beste Beispiel ist die Kamera-App: Die in den aktuellen iPhones verbaute Mechanik im Zusammenspiel mit der Software gibt viel mehr her, als die vorinstallierte Kamera-App nutzt.
Anspruchsvolle Anwender wollen aber mehr – ProCamera hat die Antwort!
Der im kurpfälzischen Mannheim ansässige Entwickler Cocologics bietet mit seiner ProCamera getauften App eine Kamera-Alternative an, die ihrem Namen alle Ehre macht. Seit über zehn Jahren ist die App am Markt und wartet dank dieser Erfahrung mit zahlreichen Funktionen auf. Zusammen mit der dennoch einfachen Benutzeroberfläche hebt sie Fotografieren und Filmen auf ein völlig neues Level.
Wir präsentieren Ihnen unsere Lieblings-Features, durch die ProCamera Ihr iPhone zum ernstzunehmenden Profi-Fotoapparat macht.
ProCamera, der FotoAPParat
Natürlich muss man sich mit dem Aufbau von ProCamera erstmal auseinandersetzen. Vor allem Profis werden in Sachen Bedienung aber sehr schnell Parallelen zu System- oder Spiegelreflexkameras feststellen. Bei den Bildeinstellungen im Aufnahme-Screen fällt das besonders auf: Klickt man etwa auf das Symbol der Belichtungskorrektur öffnet sich ein Slider, über den Sie die jeweilige Option – analog zu den Steuerrädchen eines Fotoapparates – sehr genau anpassen können. Der intuitive Aufbau hilft Ihnen, nach kürzester Zeit Herr über alle Funktionen zu werden. Neben dem EV-Wert können Sie auch den Weissabgleich oder den ISO-Wert direkt im Aufnahmebildschirm einstellen.
Doch nicht nur im manuellen Modus haben Sie die volle Hoheit über die Kameraoptionen. Auch im (Semi-) Automatikmodus erlaubt Ihnen ProCamera eine verbesserte Steuerung von Fokus und Belichtung: Im Gegensatz zur Apple-App sind beide nämlich unabhängig voneinander und können auf verschiedene Objekte gelegt werden. Mit nur einem einzigen Klick in die Mitte des Bildschirms kehrt man zurück zum Auto-Fokus.
Die Liebe zum Detail
Wenn Sie sich mit ProCamera beschäftigen, werden Sie die erste Zeit ständig neue und teils fast schon versteckte Optionen finden, die Sie so noch nicht kennen. Etwa können Sie beim Kamera-Blitz mit einem Long-Press auf Dauerlicht umschalten oder die Helligkeit anpassen.
Eine Besonderheit sind die verschiedenen Aufnahmemodi. Zum Beispiel erhalten Sie im Porträt-Modus eine Szenenvorschau in Echtzeit, um den Schärfeverlauf der Tiefenkarte einsehen zu können. Im Modus Bothie wird sowohl ein Video der Front- als auch Rückkamera gleichzeitig aufgenommen – und während der Aufnahme sehen Sie, wie viel freien Speicher und wie viel Akku Sie noch zur Verfügung haben.
Im zusätzlichen Funktionsmenü – erreichbar über das Kachelsymbol – stehen Ihnen noch weitere Spielereien wie Histogramme, Hilfslinien oder die Direktauswahl des präferierten Dateityps zur Verfügung. Wenn Ihnen die ohnehin schon zahlreichen Standardfunktionen nicht ausreichen, können Sie mit „ProCamera Up“ weitere Einstellungsmöglichkeiten abonnieren. Dazu gehören etwa die automatische Perspektivenkorrektur, diverse Profi-Filter oder die Private Lightbox, ein verschlüsseltes Fotoalbum.
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Das All-in-One-Paket
Doch nicht nur beim Fotografieren oder Filmen profitieren Sie von ProCamera. Denn die App kümmert sich auch um die Verwaltung und Bearbeitung der Aufnahmen. So können Sie etwa Fotos und Videos verkleinern oder das Geo-Tagging deaktivieren. Auch haben Sie umfassende Möglichkeiten, mit RAW-Dateien zu hantieren: Das Exportieren, Entwickeln oder Verkleinern dieser grossen Datenmengen sind für ProCamera kein Problem.
Auch bei der Fotoverwaltung werden Sie wieder einige nette Funktionen finden, die vielleicht nischig, andererseits aber sehr hilfreich sein können. Dazu gehört zum Beispiel der Fotokompass, der sich im ProCamera-Fotoalbum befindet. Er zeigt in Richtung des Standortes, an dem Sie das gerade betrachtende Foto aufgenommen haben. Auch die Entfernung zum Aufnahmeort wird angezeigt. Somit ist das Feature ideal, um in der Vergangenheit aufgenommene Motive leicht wiederfinden zu können – nicht nur alle Fotografen, die sich dem Location-Scouting verschrieben haben, werden diese Funktion lieben.
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