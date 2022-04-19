ProCamera: Die bessere Kamera-App für iOS

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Weshalb eine alternative Kamera-App?

Seit dem ersten iPhone stellt Apple seinen iPhone-Nutzern eine breite Palette an eigenen Apps zur Verfügung. Um die Verwender nicht zu überfordern, setzen die Kalifornier aber auf einen teils recht eingeschränkten Funktionsumfang. Das beste Beispiel ist die Kamera-App: Die in den aktuellen iPhones verbaute Mechanik im Zusammenspiel mit der Software gibt viel mehr her, als die vorinstallierte Kamera-App nutzt.

Anspruchsvolle Anwender wollen aber mehr – ProCamera hat die Antwort!

Der im kurpfälzischen Mannheim ansässige Entwickler Cocologics bietet mit seiner ProCamera getauften App eine Kamera-Alternative an, die ihrem Namen alle Ehre macht. Seit über zehn Jahren ist die App am Markt und wartet dank dieser Erfahrung mit zahlreichen Funktionen auf. Zusammen mit der dennoch einfachen Benutzeroberfläche hebt sie Fotografieren und Filmen auf ein völlig neues Level.

Wir präsentieren Ihnen unsere Lieblings-Features, durch die ProCamera Ihr iPhone zum ernstzunehmenden Profi-Fotoapparat macht.