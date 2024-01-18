Quickline erhöht den Preis beim aktuellen Internet-Abo S

Bei Internet-Abos, welche bis September 2022 abgeschlossen wurden, kommt es vereinzelt zu Preiserhöhungen und Leistungsverbesserungen.

Folgende Gründe werden für die Preisehöhungen genannt:

Die Anforderungen an zuverlässige Telekommunikation steigen laufend. Quickline optimiert stetig sowohl die Prozesse wie auch die Lieferkette. Somit profitieren unsere Kundinnen und Kunden schweizweit von der gewohnt hohen Qualität, Weiterentwicklung der Produkte und dem ausgezeichneten Kundenservice. Auch Quickline ist von der MWST-Erhöhung sowie der allgemeinen Teuerung und den dadurch steigenden Energie- und Betriebskosten stark betroffen.

Somit erhöht Quickline per 1. Mai 2024 den Preis für das aktuelle kleinste Internet-Abo S von 49 auf 54 Franken. Die Preise für die übrigen aktuellen Internet-, TV-, Mobile- und Festnetz-Abos bleiben unverändert. Bei Internet-Abos, welche bis September 2022 abgeschlossen wurden, kommt es vereinzelt zu Preiserhöhungen und Leistungsverbesserungen. Kundinnen und Kunden, die von einer Internet-Promotion profitieren, sind bis zum Ablauf der Mindestvertragsdauer davon nicht betroffen.

Im Zuge dieser Anpassungen wird der Minutenpreis für Anrufe nach Europa und Nordamerika (Zonen 1 und 2) sowie der Abrechnungstakt dem Markt angeglichen. Einzelne Kundinnen und Kunden, welche die TV-Zusatz- und -Sprachpakete via Smartcard empfangen, bezahlen für diesen Service neu 5 Franken pro Monat.

Quickline wird die betroffenen Kundinnen und Kunden direkt, transparent und rechtzeitig informieren. Weitere Informationen zu den Preisanpassungen finden Sie unter https://quickline.ch/preisanpassungen