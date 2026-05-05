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Patrick Hediger
5. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Quickline-Verbund wächst: Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) neu dabei

Die Technischen Betriebe Glarus Nord sind dem Quickline-Verbund beigetreten und versorgen ab Juni 2026 die Kunden auf ihrem Glasfasernetz mit dem Quickline Internet, TV, Festnetz und Mobile.
© Quickline

Der Quickline-Verbund wächst weiter: Die Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) haben sich zur Erweiterung ihres Produktportfolios und zur Verbesserung der Servicequalität entschieden, auf die Kompetenz von Quickline, der Schweizer Telekommunikationsanbieterin mit regionaler Nähe, zu setzen.

Die TBGN sind bereits im Dezember 2025 dem Quickline-Verbund beigetreten. Ab Juni 2026 werden sie ihre Kunden auf ihrem Glasfasernetz mit dem mehrfach ausgezeichneten Internet, TV, Festnetz und Mobile von Quickline versorgen.

«Wir freuen uns sehr über den Beitritt in den Quickline‑Partnerverbund und darüber, unseren Kundinnen und Kunden in Glarus Nord und im ganzen Kanton Glarus künftig noch attraktivere Kommunikationsangebote aus einer Hand anzubieten. Als lokal verankertes Unternehmen bleiben wir für unsere Kundschaft persönlich erreichbar und gestalten gemeinsam mit Quickline den digitalen Ausbau unserer Region aktiv mit», sagen Edwin Koller, Vizepräsident des Verwaltungsrates TBGN, und Mathias Nobs, Teamleiter Datennetze TBGN.

«Es freut mich sehr, dass sich das Erfolgsrezept vom Quickline-Verbund weiterhin bewährt: Quickline fördert mit ihrer Kompetenz die Entwicklung, Führung und Vermarktung von Telekommunikationsprodukten, während TBGN als regionaler Partner den Kundinnen und Kunden persönlich vor Ort zur Verfügung steht», kommentiert Egon Perathoner, CEO Quickline, den Beitritt.

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