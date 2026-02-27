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Quickline AG
27. Feb 2026
Lesedauer 3 Min.

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Quickline WLAN Plus: cleveres Mesh-System

Mit WLAN Plus von Quickline und dem neusten Wi-Fi 7 Standard profitieren Anwenderinnen und Anwender von maximaler WLAN-Stärke in ihrem Zuhause – egal wie gross es ist.
© (Quelle: Quickline)

Quickline WLAN Plus optimiert die Reichweite des WLAN-Signals in den eigenen vier Wänden. Es unterstützt den neusten, schnellen Wi-Fi 7 Standard und ist einfach eingerichtet. Marco Nünlist, Produktmanager bei Quickline, verrät alles Wichtige rund um WLAN Plus.

Wann braucht es eine WLAN-Verstärkung?

Marco Nünlist, Produktmanager bei Quickline: WLAN ist technisch gesehen Funk und Funk hat natürliche Grenzen. Wände aus Beton oder Backstein sowie Fussbodenheizungen und Metallträger dämpfen die Funksignale. Dazu kommen benachbarte Funknetze, die auf ähnlichen Frequenzen senden und einander beeinflussen. Auch eine ungeschickte Platzierung des Modems – etwa im Keller oder Schrank – verschlechtert das WLAN.

Warum ist eine Mesh-Lösung besser als ein klassischer Repeater?

Ein klassischer Repeater funktioniert nur als Zwischenstück. Er nimmt ein bestehendes WLAN-Signal auf und sendet es weiter. Das führt zu Problemen: Endgeräte wechseln nicht immer sinnvoll zwischen Modem und Repeater. Ein Smartphone bleibt zu lange mit dem schwächeren Punkt verbunden, obwohl ein besserer verfügbar wäre. Zudem hängt die Qualität stark von der Repeater-Modem-Verbindung ab. Steht der Repeater zu weit weg, wird er zum Flaschenhals. Ausserdem spannen Repeater oftmals ein neues WLAN mit einer anderen Kennung (SSID) auf, was den automatischen Wechsel der Geräte zusätzlich erschwert.

“Die Einrichtung muss für Einsteiger verständlich sein und gleichzeitig auch genügend Möglichkeiten für Fortgeschrittene bieten.

Marco Nünlist, Produktmanager bei Quickline

Wie löst WLAN Plus diese Probleme?

Unser Mesh-System Quickline WLAN Plus arbeitet stringent: Die Verstärker funktionieren als eine einzige Einheit und bilden damit ein stabiles und performantes Wi-Fi 7 Netzwerk. Die im Mesh-Netzwerk befindlichen Geräte nutzen immer den besten Zugangspunkt. Unser WLAN Plus ist die ideale Ergänzung, wenn das WLAN des Modems alleine nicht ausreicht. Bei der Auswahl unserer Partner und Produkte achten wir zudem auf eine ausgewogene Mischung aus Leistung und Bedienbarkeit. Die Einrichtung muss für Einsteiger verständlich sein und gleichzeitig auch genügend Möglichkeiten für Fortgeschrittene bieten. Zu unseren Kriterien gehören eine geführte Installation per App, klare Statusanzeigen am Gerät sowie eine stabile Hardware-Basis.

Was sind die Voraussetzungen und wie hoch sind die Kosten?

Voraussetzung ist das Quickline-Internet und die Möglichkeit, den ersten Verstärker per Netzwerkkabel mit dem Modem zu verbinden. Danach kann man mit zusätzlichen Geräten erweitern. Als Faustregel empfehlen wir ein Gerät pro 30 bis 40 Quadratmeter Wohnfläche oder pro Stockwerk. Viele beginnen sinnvollerweise mit einem Starterset mit zwei Geräten und erweitern bei Bedarf. Preislich halten wir diese Lösung attraktiv. Ein einzelner Verstärker kostet nur 59 Franken, das Starterset mit zwei Geräten gibts für 118 Franken.

Wie schaut es mit dem Support aus?

Wir sehen unseren Support darin, uns nicht nur um den Anschluss bis zum Haus, sondern auch um die optimale Verteilung in den Räumen zu kümmern. Unser WLAN-Plus-Ansatz folgt genau diesem Prinzip der Einfachheit. Sollte es bei der Einrichtung einmal nicht auf Anhieb funktionieren, bietet ausserdem unser Kundendienst Unterstützung. 

Mehr über «Quickline WLAN Plus»

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Quickline.

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