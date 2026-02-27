Quickline WLAN Plus: cleveres Mesh-System

Quickline WLAN Plus optimiert die Reichweite des WLAN-Signals in den eigenen vier Wänden. Es unterstützt den neusten, schnellen Wi-Fi 7 Standard und ist einfach eingerichtet. Marco Nünlist, Produktmanager bei Quickline, verrät alles Wichtige rund um WLAN Plus.

Wann braucht es eine WLAN-Verstärkung?

Marco Nünlist, Produktmanager bei Quickline: WLAN ist technisch gesehen Funk und Funk hat natürliche Grenzen. Wände aus Beton oder Backstein sowie Fussbodenheizungen und Metallträger dämpfen die Funksignale. Dazu kommen benachbarte Funknetze, die auf ähnlichen Frequenzen senden und einander beeinflussen. Auch eine ungeschickte Platzierung des Modems – etwa im Keller oder Schrank – verschlechtert das WLAN.

Warum ist eine Mesh-Lösung besser als ein klassischer Repeater?

Ein klassischer Repeater funktioniert nur als Zwischenstück. Er nimmt ein bestehendes WLAN-Signal auf und sendet es weiter. Das führt zu Problemen: Endgeräte wechseln nicht immer sinnvoll zwischen Modem und Repeater. Ein Smartphone bleibt zu lange mit dem schwächeren Punkt verbunden, obwohl ein besserer verfügbar wäre. Zudem hängt die Qualität stark von der Repeater-Modem-Verbindung ab. Steht der Repeater zu weit weg, wird er zum Flaschenhals. Ausserdem spannen Repeater oftmals ein neues WLAN mit einer anderen Kennung (SSID) auf, was den automatischen Wechsel der Geräte zusätzlich erschwert.