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Patrick Hediger
23. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

GitHub

RepoGPT: Frag das GitHub-Repository

Eine einfache Lösung, um mit Codebasen zu kommunizieren und die Entwicklung zu optimieren: RepoGPT macht es möglich.
© (Quelle: EMGenie)

RepoGPT ist ein Tool, das eine neue Art der Interaktion mit Code-Repositories ermöglicht. Die Lösung nutzt Large Language Models (LLMs) wie die von OpenAI , um Benutzern einen intelligenten Dialog mit einem gesamten Repository zu bieten, und das ohne die Upload-Beschränkungen, die von OpenAI oder Anthropic auferlegt werden. Diese Funktionalität erhöht nicht nur die Effizienz bei der Entwicklung, sondern vereinfacht auch die Verwaltung der Codebasis erheblich.

Über ein Formular lässt sich ein Repository befragen.

 © Quelle: RepoGPT / dotnetpro

Ein zentrales Merkmal von RepoGPT ist die effiziente Kontextabfrage. Das Tool untersucht den Dateibaum des Repositories sowie die Benutzeranfrage, um nur die relevantesten Dateien zu speichern und abzurufen. Dadurch entfällt die mühselige manuelle Suche nach bestimmten Code-Fragmenten, was insbesondere bei grösseren Projekten von unschätzbarem Wert ist. Darüber hinaus implementiert RepoGPT intelligentes Caching und einen effizienten Abrufmechanismus, wodurch nur Dateien mit bestimmten, vordefinierten Dateierweiterungen wie .py, .js und .ts heruntergeladen werden.

Die Nutzung von RepoGPT ist denkbar einfach: Um das Tool zu integrieren, müssen Entwickler lediglich das Repository klonen, ihren OPENAI_API_KEY in der index.html-Datei angeben und die verwendbaren Dateierweiterungen anpassen. Der letzte Schritt besteht darin, die index.html-Datei in einem Webbrowser zu öffnen. Das Tool läuft - bis auf die Nachfrage bei OpenAI - lokal.

RepoGPT: Mit dem Repository sprechen

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