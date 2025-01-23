RepoGPT: Frag das GitHub-Repository

Ein zentrales Merkmal von RepoGPT ist die effiziente Kontextabfrage. Das Tool untersucht den Dateibaum des Repositories sowie die Benutzeranfrage, um nur die relevantesten Dateien zu speichern und abzurufen. Dadurch entfällt die mühselige manuelle Suche nach bestimmten Code-Fragmenten, was insbesondere bei grösseren Projekten von unschätzbarem Wert ist. Darüber hinaus implementiert RepoGPT intelligentes Caching und einen effizienten Abrufmechanismus, wodurch nur Dateien mit bestimmten, vordefinierten Dateierweiterungen wie .py, .js und .ts heruntergeladen werden.

Die Nutzung von RepoGPT ist denkbar einfach: Um das Tool zu integrieren, müssen Entwickler lediglich das Repository klonen, ihren OPENAI_API_KEY in der index.html-Datei angeben und die verwendbaren Dateierweiterungen anpassen. Der letzte Schritt besteht darin, die index.html-Datei in einem Webbrowser zu öffnen. Das Tool läuft - bis auf die Nachfrage bei OpenAI - lokal.

RepoGPT: Mit dem Repository sprechen