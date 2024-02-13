Ricardo mit über 6.5 Mio. Transaktionen im 2023

Insgesamt gingen letztes Jahr rund 6.53 Millionen Artikel erfolgreich über die digitale Ladentheke. Das sind rund 55’000 Artikel oder 0.8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 545’000 Personen und somit 5.6 Prozent mehr als im Vorjahr haben rund 13.2 Mio. Angebote eingestellt. 735’000 Personen kauften oder ersteigerten - das ist ein Jahresplus von 3 Prozent - mindestens einen Artikel. Für ihr Kauf- und Verkaufserlebnis auf Ricardo verwendeten die Nutzerzu zwei Dritteln die Web-Version und zu einem Drittel die Ricardo-App. 80 Prozent der im Jahr 2023 verkauften Artikel wurden via Auktion versteigert, der Rest der Transaktionen lief über Fixpreis-Angebote. Die meisten Nutzer:innen von Ricardo sind also gerne bereit, ein Auktionsende mit Spannung abzuwarten und den Markt spielen zu lassen.

71 Prozent Secondhand - Preisvorteil und Nachhaltigkeit schenken ein

Ricardo beobachtet in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum des Anteils der angebotenen sowie erfolgreich verkauften Artikel in gebrauchtem Zustand. Im vergangenen Jahr waren über 71 Prozent der Artikel, die über Ricardo ein neues Zuhause fanden, aus zweiter Hand. Im Jahr 2019 betrug der Secondhand-Anteil noch 62 Prozent. Das heisst, dass die Ricardo-Mitglieder in den letzten Jahren bei einer neuen Anschaffung immer häufiger eine Secondhand-Alternative in Betracht ziehen. Dieser Trend ist nicht nur auf den Preisvorteil von Secondhand gegenüber Neuware zurückzuführen, sondern auch auf das wachsende Bedürfnis nach einem nachhaltigen Konsum. Das bestätigen unter anderem Kundenumfragen von Ricardo. Im vergangenen Jahr sind insbesondere die Secondhand-Bereiche Mode (+ 16.6 Prozent) sowie Möbel (+ 13.6 Prozent) überdurchschnittlich stark gewachsen und in Zeiten von «Fast Fashion» umso erfreulicher. Durch den Kauf und Verkauf über Ricardo von insgesamt 4.65 Mio. gebrauchter Artikel konnten (im Vergleich zu Neuware) im vergangenen Jahr 162 Megatonnen CO² eingespart werden - so viel produziert beispielsweise eine Kleinstadt mit 11’610 Einwohnern jedes Jahr. (Gemäss Berechnungen von myclimate produziert jede Person in der Schweiz jährlich 14 Tonnen CO².)

Trendwende im Suchverhalten: «Lego» und «Camper» überholen «Louis Vuitton» und «Rolex»

Im Jahr 2023 wurde auf Ricardo rund 30 Mio. mal die Suche aktiviert. Die häufigsten Suchbegriffe waren mit «Lego» (Verdoppelung der Suchabfragen innert Jahresfrist), «Camper» und «Sofa» eher bodenständiger Natur und stiessen somit die sich im Luxussegment befindlichen Top-Suchbegriffe der Vorjahre «Louis Vuitton», «Rolex», «BMW» vom Thron. Bezüglich Anzahl Transaktionen waren letztes Jahr folgende Kategorien auf Ricardo am beliebtesten: Mode & Accessoires (797’300 erfolgreich verkaufte Artikel), Haushalt & Wohnen (646’600), Sammeln & Seltenes (625’800), Spielzeug & Basteln (369’100) sowie Sport (322’800).