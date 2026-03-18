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Boris Boden
18. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Aliro

Samsung bringt digitalen Türschlüssel auf Smartphones

Nutzer eines Samsung-Galaxy-Smartphones können damit jetzt nach dem Auto auch ihre smarte Haustür aufschliessen. Das Feature basiert auf Aliro, einem standardisierten Smart-Lock-Zugriffsprotokoll.
© (Quelle: Samsung)

Besitzer eines Galaxy-Smartphones von Samsung können bereits seit einigen Monaten bestimmte Automodelle mit einem digitalen Schlüssel offen und abschliessen. Jetzt integriert der Hersteller ab Ende März auch einen Haustürschlüssel für smarte Schlösser in seine Wallet die als zentraler Speicherort für wichtige Dinge wie Kredit- und Debitkarten, Passwörter, digitale Autoschlüssel und weiteres dient.

Sobald ein kompatibles Smart-Türschloss über Samsung SmartThings unter Verwendung von Matter, dem globalen Smart-Home-Standard, eingerichtet ist, können Nutzer einen Digital Home Key zu Samsung Wallet hinzufügen. Je nach Gerät und Schlossfunktionen können sie ihre Tür durch Antippen ihres Smartphones mit NFC-Technologie (Near Field Communication), durch kontaktlosen Zugang mit der Näherungserkennung von UWB (Ultra Wideband) oder aus der Ferne über die App entriegeln.

Der digitale Hausschlüssel von Samsung Wallet verwendet den Aliro-Standard, ein von der Connectivity Standards Alliance (CSA) entwickeltes, branchenweit standardisiertes Kommunikationsprotokoll, das sichere, interoperable digitale Schlüssel für Smart Locks ermöglichen soll. In diesem Zusammenhang arbeitet Samsung mit führenden Anbietern von Smart Locks zusammen, darunter Aqara, Nuki, Schlage und Xthings.

Digitale Home Keys werden in Samsung Wallet auf dem Gerät gespeichert und durch die Sicherheitsplattform Samsung Knox geschützt. Die Lösung wurde gemäss den Zertifizierungsstandards der Stufe EAL6+ entwickelt und bietet Schutz vor unbefugtem Zugriff auf digitale Schlüssel. Mit diesem Level an Schutz behalten Nutzer die Kontrolle über ihren digitalen Hausschlüssel, auch wenn sie ihr Gerät einmal verloren oder verlegt haben. Der Zugriff lässt sich mit Samsung Find aus der Ferne verwalten oder entfernen, während die biometrische oder PIN-Authentifizierung innerhalb von Samsung Wallet sicherstellt, dass nur autorisierte Nutzer ihre Hausschlüssel verwalten und verwenden können.

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