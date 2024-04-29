Samsung bringt The Frame auf die Art Basel in Basel

An der diesjährigen Art Basel in Basel, die vom 13. bis 16. Juni in der Messe Basel stattfindet, werden 286 Galerien aus 40 Ländern und Regionen teilnehmen. Mit dabei ist Samsung, das im Rahmen der Partnerschaft mit der Art Basel in Basel seinen The Frame TV als offizielles Visual Display der Messe präsentiert. Zudem werden auf dem Fernseher mit seinem mattem 4K-Display in der Samsung The Frame Lounge zahlreiche Kunstwerke ausgestellt.

In der Samsung The Frame Lounge, einem Stand innerhalb der Art Basel in Basel 2024, der dem The Frame gewidmet ist, können Besucherinnen und Besucher Werke moderner und zeitgenössischer Kunst über das hochmoderne Display geniessen.

The Frame ist ein Lifestyle-Fernseher, der als digitale Leinwand fungiert und Kunstwerke oder Fotos auf dem Bildschirm anzeigt, wenn Nutzerinnen und Nutzer gerade nicht fernsehen. Über den Samsung Art Store, einem exklusiven Service für Abonnentinnen und Abonnenten, kann auf über 2’500 Kunstwerke zugegriffen werden, darunter Werke der bedeutendsten und angesagtesten Künstlerinnen und Künstler sowie Museen. Weitere Infos zu The Frame: https://www.samsung.com/ch/lifestyle-tvs/the-frame/art-mode/

Siehe auch: Samsung Schweiz mit TV-Line-up für 2024