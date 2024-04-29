Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.

Visual Display

Samsung bringt The Frame auf die Art Basel in Basel

Die Basler Ausgabe der Art Basel erhält Besuch von Samsung. Der Samsung Fernseher The Frame wird als offizielles Visual Display der Messe zum Einsatz kommen.
© (Quelle: Samsung)

An der diesjährigen Art Basel in Basel, die vom 13. bis 16. Juni in der Messe Basel stattfindet, werden 286 Galerien aus 40 Ländern und Regionen teilnehmen. Mit dabei ist Samsung, das im Rahmen der Partnerschaft mit der Art Basel in Basel seinen The Frame TV als offizielles Visual Display der Messe präsentiert. Zudem werden auf dem Fernseher mit seinem mattem 4K-Display in der Samsung The Frame Lounge zahlreiche Kunstwerke ausgestellt.

In der Samsung The Frame Lounge, einem Stand innerhalb der Art Basel in Basel 2024, der dem The Frame gewidmet ist, können Besucherinnen und Besucher Werke moderner und zeitgenössischer Kunst über das hochmoderne Display geniessen.

The Frame ist ein Lifestyle-Fernseher, der als digitale Leinwand fungiert und Kunstwerke oder Fotos auf dem Bildschirm anzeigt, wenn Nutzerinnen und Nutzer gerade nicht fernsehen. Über den Samsung Art Store, einem exklusiven Service für Abonnentinnen und Abonnenten, kann auf über 2’500 Kunstwerke zugegriffen werden, darunter Werke der bedeutendsten und angesagtesten Künstlerinnen und Künstler sowie Museen. Weitere Infos zu The Frame: https://www.samsung.com/ch/lifestyle-tvs/the-frame/art-mode/

Siehe auch: Samsung Schweiz mit TV-Line-up für 2024

Kommentare

Samsung Fernseher
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare