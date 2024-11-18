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Patrick Hediger
18. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

Ab 49 Franken

Samsung Care+ jetzt auch in der Schweiz verfügbar

Mit Samsung Care+ können Nutzer ihre Samsung-Geräte gegen Schäden absichern, die nicht von der Standardgarantie abgedeckt sind.
© (Quelle: Samsung)

Samsung Care+ bietet umfassenden Schutz für die Galaxy S-Serie, die Z Fold- und Z Flip-Serie sowie die Tab S-Serie und ist ab sofort im Samsung Online Shop erhältlich. Der Schutz kann direkt beim Kauf eines neuen Samsung Smartphones oder Tablets erworben werden. Alternativ ist Samsung Care+ bis zu 60 Tage nach dem Kauf eines Samsung Geräts auch über die Partner in der Schweiz aktivierbar.

 

Samsung Care+ schützt vor Unfall- und Flüssigkeitsschäden und ermöglicht bis zu zwei Reparaturen pro Jahr durch autorisierte Samsung Technikerinnen und Techniker. Damit bietet der Service eine erweiterte Absicherung über die normale Garantie hinaus. Zu den abgedeckten Schäden zählen beispielsweise Displaybrüche oder Wasserschäden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Diebstahlschutz hinzuzufügen, der für noch umfassendere Absicherung sorgt. Samsung Care+ bietet flexible Vertragslaufzeiten von ein bis zwei Jahren, sodass der Schutz individuell an die Nutzerbedürfnisse angepasst werden kann. Im Schadensfall können Nutzerinnen und Nutzer ihr Gerät bequem an ein Samsung Service Center oder einen Partner einsenden.

 

Samsung Care+ ist ab CHF 49 im Samsung Online Shop erhältlich. Weitere Informationen zu den Versicherungsbedingungen sowie zur Anmeldung für Samsung Care+ finden Sie hier.

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