Samsung erneuert seine A-Serie

Im Rahmen des Mobile World Congress hat Samsung seine erneuerte Mittelklasse-Baureihe gezeigt, die ab sofort erhältlich ist. Die Modelle A26, A36 und A56 bieten als erste Generation dieser Serie die integrierte KI, die der Hersteller „Awesome Intelligence“ nennt.

Damit sind unter anderem die Suchfunktion „click to search“ von Google oder Foto-Features wie der Objektradierer oder die Auswahl der besten Gesichter aus Gruppenaufnahmen möglich.

Alle drei Modelle sind gemäss IP67 vor Staub und Wasser geschützt, haben OLED-Displays im 6,7-Zoll-Format sowie einen 5.000-mAh-Akku und sind 5G-fähig. Samsung garantiert ab dem aufgespielten Android 15 sechs Jahre Android-Upgrades und Sicherheits-Patches.

Den Einstieg stellt das A26 für 299 Euro mit 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher dar, 8 und 256 GB gibt es für 369 Euro. Es hat eine 13-Megapixel-Selfiecam und eine rückwärtige Dreifachkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse, einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 2-Megapixel-Makroobjektiv. Prozessor ist der hauseigene Exynos 1380, geladen wird mit 25 Watt.

Das A36 kostet 379 Euro mit 6 und 128 GB und 449 Euro mit 8 und 256 GB. Unterschiede zum kleinen Bruder sind das 5-Megapixel-Makroobjektiv, ein Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor und schnelleres Laden mit 45 Watt.

Mit 479 Euro für 8 GB RAM und 128 GB Datenspeicher rundet das A56 die Serie nach oben ab. 256 GB Speicher kosten 50 Euro Aufpreis. Es bietet zusätzlich zum A36 eine 12-Megapixel-Weitwinkellinse und einen Samsung Exynos 1580 Prozessor.

Schweizer Verfügbarkeit und Preis

Die neue Galaxy A Serie ist in einer Reihe von Farben erhältlich. Das Galaxy A56 5G ist in den Farben Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive und Awesome Pink erhältlich. Das Galaxy A36 5G ist in den Farben Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White und Awesome Lime und das Galaxy A26 5G in den Farben Black und White erhältlich.

Die neue Galaxy A Serie ist in der Schweiz ab Mitte April erhältlich. Das Galaxy A56 5G ist ab CHF 429 (UVP), das Galaxy A36 5G ab CHF 349 (UVP) und das Galaxy A26 5G ab CHF 269 (UVP) verfügbar. Weitere Informationen finden Sie ab dem Verkaufsstart auf samsung.com.