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Patrick Hediger
15. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

Besserer Schlaf

Samsung erweitert Galaxy Ring Sortiment um zwei Grössen

Samsung führt den Galaxy Ring in zwei weiteren, grösseren Grössen ein, womit die Grössen nun von 5 bis 15 reichen. Neue Funktionen der Samsung Health-App beinhalten Ratschläge für besseren Schlaf.
© (Quelle: Samsung)

Ab Februar 20252 wird der Galaxy Ring ausserdem in 15 weiteren Ländern verfügbar sein, was die Gesamtzahl der Märkte auf 52 erhöht.

Samsung aktualisiert auch die Samsung Health-App. Zu den Updates gehören Tipps für eine optimierte Schlafumgebung, Schlaf Coaching und ein Achtsamkeits-Tracker.

Der Galaxy Ring, der durch sein geringes Gewicht und seine lange Akkulaufzeit für Komfort sorgt, wurde entwickelt, um das Wohlbefinden im Alltag mit einem besonderen Schwerpunkt auf Schlafoptimierung zu unterstützen. Seit der weltweiten Markteinführung im Juli 2024 ist der Galaxy Ring bereits in 37 Märkten erhältlich. 15 weitere Märkte kommen nun dazu. Der Galaxy Ring wird neu in elf Grössen von 5 bis 15, einschliesslich der beiden neuen grösseren Varianten 14 und 15, und in drei Farben – Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold – angeboten. Die neuen Grössen des Galaxy Rings werden ab KW4 im Schweizer Handel erhältlich sein.

Zusätzlich zur Galaxy Ring-Erweiterung bieten neue Updates der Samsung Health-App personalisiertere und umfassendere Gesundheitsfunktionen, die den Schlaf optimieren und eine ganzheitliche Unterstützung für einen gesünderen Alltag bieten.  

  • Zusammen mit SmartThings analysiert Samsung Health die Schlafumgebung und bewertet Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Lichtintensität im Raum. Am nächsten Morgen kann man einen Schlafumgebungsbericht erhalten mit Ratschlägen, wie Bedingungen in der Umgebung optimiert werden können, z.B. die Raumtemperatur bei hoher Körpertemperatur zu senken. Über SmartThings können Einstellungen zudem automatisch angepasst werden, um eine ideale Umgebung zu schaffen.
  • Die Schlafzeitberatung schlägt optimale Schlaf- und Aufwachzeiten vor, die auf individuelle Schlafmuster, Gewohnheiten und Bedingungen zugeschnitten sind. Samsung Health geht damit über die reine Analyse hinaus und liefert konkrete Ratschläge zur Verbesserung der Schlafqualität.
  • Mit dem neuen Achtsamkeits-Tracker lassen sich Stimmung, Atmung und Stresslevel nachverfolgen. Ergänzend dazu stehen Anleitungen für Atemübungen und Meditationen bereit, die direkt über die App zugänglich sind, die mentale Gesundheit unterstützen sowie einen besseren Schlaf fördern können.

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