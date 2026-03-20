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Was das Samsung Galaxy S26 Ultra im Alltag besonders macht
Smartphones werden von Generation zu Generation leistungsfähiger. Entscheidend sind für viele Nutzerinnen und Nutzer aber nicht nur technische Höchstwerte, sondern Funktionen, die im Alltag einen echten Unterschied machen.
Genau hier setzt Samsung beim Galaxy S26 Ultra an. Das Gerät verbindet ein grosses 6,9-Zoll-Display mit vielen nützlichen Software-Features. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger abstrakte Technikdaten als konkrete Alltagsszenarien: Privatsphäre unterwegs, Fotografieren bei wenig Licht oder entfernte Motive klar und detailreich festhalten.
Mehr Schutz für private Inhalte
Ein zentrales Merkmal des Galaxy S26 Ultra ist das integrierte Privacy Display. Es ist das erste Smartphone mit solch einem Feature. Fünf Jahre hat Samsung an dieser Technologie gefeilt, um sie zu perfektionieren.
Das Ergebnis: Ein Display, dessen Inhalte bei direkter Sicht von vorn klar erkennbar bleiben, von der Seite jedoch nicht einsehbar sind. Das ist überall dort sehr praktisch, wo andere Leute leicht auf das Display blicken können. Gerade wenn man sensible Inhalte wie Passwörter oder Bankdaten unterwegs eingeben möchte, ist das Privacy Display ein unschlagbarer Vorteil.
Das Raffinierte ist aber, dass das Privacy Display auch individuell eingerichtet werden kann. So ist es etwa möglich, dieses nur für gewisse Apps zu aktivieren, eingehende Nachrichten zu verbergen oder auch Passwörter oder eine PIN, die man eingibt. Sollte man das Privacy Display einmal nicht benötigen, kann man es problemlos manuell ausschalten.
Starke Bilder bei wenig Licht
Auch bei der Kamera zeigt das Galaxy S26 Ultra seine Stärken in Situationen, die viele aus dem Alltag kennen. Besonders anspruchsvoll bleiben Aufnahmen bei wenig Licht. Ob ein Spaziergang in der Dämmerung oder eine Szene in einem nur schwach beleuchteten Raum: Genau hier trennt sich die gute von der sehr guten Smartphone-Kamera.
Samsung kombiniert im Galaxy S26 Ultra lichtstarke Hardware mit intelligenter Bildverarbeitung. Die 200-Megapixel-Weitwinkelkamera mit f/1.4 und das 50-Megapixel-Teleobjektiv mit f/2.9 lassen viel Licht auf den Sensor. Das schafft eine starke Grundlage für helle, differenzierte und stimmige Aufnahmen – auch dann, wenn die Lichtverhältnisse schwierig sind.
Dazu kommen Funktionen wie Nightography und die ProVisual Engine. Sie optimieren Bilddaten in Echtzeit, arbeiten Details heraus, verbessern Texturen und sorgen für eine ausgewogene Helligkeit. Das Ergebnis sind Nachtaufnahmen, die nicht künstlich wirken, sondern klar, ruhig und natürlich erscheinen. Gerade Menschen, die ihr Smartphone spontan im Alltag einsetzen und nicht jedes Bild nachbearbeiten wollen, profitieren davon.
Auch Videos gewinnen sichtbar an Qualität. Szenen bei wenig Licht wirken klarer, Gesichter natürlicher und Bewegungen harmonischer. So eignet sich das Galaxy S26 Ultra nicht nur für Aufnahmen am Tag, sondern auch für Erinnerungen, die in schwierigen Lichtsituationen festgehalten worden sind.
Zoom mit noch mehr Spielraum
Ein weiterer Schwerpunkt ist der Zoom. Viele Smartphone-Kameras bieten auf dem Papier hohe Vergrösserungen, im Alltag leidet bei weiter Distanz jedoch oft die Bildqualität. Das Galaxy S26 Ultra verbindet mehrere Zoom-Stufen sinnvoll miteinander: dreifachen optischen Zoom, fünffachen optischen Zoom, zehnfachen Zoom in optischer Qualitätsstufe und bis zu 100-fachen Space Zoom.
Damit lassen sich nicht nur nahe Motive flexibel erfassen, sondern auch entfernte Details. Wer etwa Architektur fotografiert, ein Objekt auf einem Berggipfel festhalten oder bei einem Konzert näher ans Geschehen heranrücken möchte, erhält deutlich mehr Spielraum.
Besonders interessant ist dabei AI Zoom. Die Funktion analysiert Motive in Echtzeit, erkennt Strukturen, Konturen und Texturen und verbessert die Darstellung zwischen den verschiedenen Zoomstufen. Dadurch wirken vergrösserte Bilder natürlicher, sauberer und detailreicher.
Das ist vorwiegend dort relevant, wo klassischer Digitalzoom sonst rasch an Grenzen kommt. Statt unscharfer oder flacher Ergebnisse entstehen Aufnahmen, die auch bei stärkerer Vergrösserung überzeugend bleiben. Für Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das primär eines: mehr Freiheit beim Fotografieren, ohne dass mit jeder zusätzlichen Zoom-Stufe die Bildqualität deutlich nachlässt.
Auch anderweitig profitieren User von der Galaxy AI, die das Fotografieren mit dem Galaxy S26 Ultra im Alltag erleichtert. So sorgt sie etwa bei der Selfie-Kamera dafür, dass Hauttöne natürlicher erscheinen und feine Details auch bei schwierigen Lichtverhältnissen erhalten bleiben.
Insgesamt zeigt das Galaxy S26 Ultra, wie sinnvoll künstliche Intelligenz heute eingesetzt werden kann: nicht als Effekthascherei, sondern als sinnvolle Unterstützung im Hintergrund. Damit wird das Galaxy S26 Ultra zu einem unverzichtbaren Partner, der intelligente Software und leistungsstarke Hardware zu einem einmaligen Smartphone-Erlebnis vereint.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Samsung.
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