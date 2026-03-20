Was das Samsung Galaxy S26 Ultra im Alltag besonders macht

Smartphones werden von Generation zu Generation leistungsfähiger. Entscheidend sind für viele Nutzerinnen und Nutzer aber nicht nur technische Höchstwerte, sondern Funktionen, die im Alltag einen echten Unterschied machen.

Genau hier setzt Samsung beim Galaxy S26 Ultra an. Das Gerät verbindet ein grosses 6,9-Zoll-Display mit vielen nützlichen Software-Features. Im Mittelpunkt stehen dabei weniger abstrakte Technikdaten als konkrete Alltagsszenarien: Privatsphäre unterwegs, Fotografieren bei wenig Licht oder entfernte Motive klar und detailreich festhalten.

Mehr Schutz für private Inhalte

Ein zentrales Merkmal des Galaxy S26 Ultra ist das integrierte Privacy Display. Es ist das erste Smartphone mit solch einem Feature. Fünf Jahre hat Samsung an dieser Technologie gefeilt, um sie zu perfektionieren.

Das Ergebnis: Ein Display, dessen Inhalte bei direkter Sicht von vorn klar erkennbar bleiben, von der Seite jedoch nicht einsehbar sind. Das ist überall dort sehr praktisch, wo andere Leute leicht auf das Display blicken können. Gerade wenn man sensible Inhalte wie Passwörter oder Bankdaten unterwegs eingeben möchte, ist das Privacy Display ein unschlagbarer Vorteil.