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Patrick Hediger
29. Okt 2025
Lesedauer 3 Min.

P9 Express

Samsung launcht neue microSD Express-Karte für Next-gen-Gaming

Samsung kündigt die Einführung seiner neuen microSD Express-Karte der P9 Express-Serie an. Sie wurde speziell für Gaming-Erlebnisse der nächsten Generation entwickelt.
© (Quelle: Sasmung)

Sie ist auch für führende Plattformen wie die Nintendo Switch 2 optimiert. Die P9 ist ab sofort auch im Schweizer Handel erhältlich.

Basierend auf der PCIe-Schnittstelle und dem NVMe-Protokoll liefert die SD Express-Technologie eine deutlich höhere Datenübertragungsleistung im Vergleich zu UHS-I-Karten. Damit eignet sich die P9 ideal für Anwendungen, die eine hohe Verarbeitungskapazität und schnelle Datenübertragung erfordern. Die P9 Express bietet sich insbesondere für Gaming-Enthusiasten an, die eine Vielzahl von Spielen und herunterladbaren Inhalten (DLCs) besitzen und oft zusätzliche Speicherkapazität über den internen Speicher hinaus benötigen.

Mehr Speicher für fast grenzenloses Gaming

Um unterschiedlichen Gaming-Anforderungen gerecht zu werden, ist die Speicherkarte sowohl als 256-GB- als auch 512-GB-Version erhältlich.

Sie bietet:

  • Mehr Kapazität für mehrere Spielinstallationen – ideal für Konsolen, die von mehreren Personen genutzt werden.
  • Schnellere Ladezeiten und reibungsloses Gameplay, selbst bei grossen Spielbibliotheken.
  • Bis zu viermal schnellere sequenzielle Lesegeschwindigkeit als UHS-I3-Karten.

Mit einer speziellen SD Express-Schnittstelle können hohe Datenvolumen effizient von Geräten auf PCs, Laptops oder Workstations übertragen werden. Diese Kombination aus hoher Performance und Zuverlässigkeit macht die P9 zu einer vielversprechenden Option sowohl für immersive Gaming-Erlebnisse als auch für anspruchsvolle professionelle Workflows, wie das Bearbeiten, Rendern und Verwalten grosser Mediendateien.

Smarte Technologie für konstante Leistung

Durch die Realisierung ultraschneller Übertragungsgeschwindigkeiten, Host Memory Buffer (HMB)-Unterstützung und der fortschrittlichen Dynamic Thermal Guard (DTG)-Technologie, die ursprünglich für SSDs entwickelt wurde, bietet die P9 Express ein flüssiges Spielerlebnis, vergleichbar mit der Nutzung des internen Speichers.

  • DTG-Technologie überwacht und reguliert auf smarte Weise die Temperatur der Grafikkarte und verhindert Überhitzung und liefert eine konstante Leistung, selbst bei langen Gaming-Sessions. 
  • HMB verbessert die Leistung, indem es den Speicher des Hostsystems effizient nutzt, um den Datenzugriff zu beschleunigen und so die Reaktionsfähigkeit während des Spiels verbessert.

Egal ob gespeicherte Gaming-Spielstände oder umfangreiche Inhalte – die P9 Express bietet einen zuverlässigen Schutz. Sie bietet Wasserresistenz, ist resistent gegen extreme Temperaturen und Röntgenstrahlung. Dieser Schutz verspricht Datenintegrität und hohe Leistung, sodass Nutzerinnen und Nutzer sich in ausgedehnte Gaming-Sessions oder anspruchsvolle professionelle Workflows vertiefen können. 

Preis und Verfügbarkeit

Die 256-GB- und 512-GB-Modelle sind ab sofort über Samsung.com und bei autorisierten Händlern ab CHF 119 (UVP) bzw. CHF 179 (UVP) erhältlich.

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