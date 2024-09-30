Samsung präsentiert die neue Galaxy Tab S10-Serie

Die Premium-Hardware umfasst 14.6-Zoll- und 12.4-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Displays – der ideale Bildschirm für den intuitiven S Pen, der mit beiden Modellen geliefert wird. Neben verbesserter Leistung bietet die Tab S10-Serie fortschrittliche Antireflexionstechnologie für eine noch angenehmere Nutzung in jeder Umgebung.

Höchstleistung für unterwegs

Das Galaxy Tab S10 Ultra und das Galaxy Tab S10+ ermöglichen mit der verbesserten Rechenleistung eine leistungsstarke und verzögerungsfreie Nutzung der AI-Funktionen. Im Vergleich zum Galaxy Tab S9 Ultra verfügt das Galaxy Tab S10 Ultra über eine um mehr als 18 % höhere CPU, eine um 28 % höhere GPU und eine um 14 % höhere NPU. In Kombination mit der langen Akkulaufzeit und superschnellem Laden ermöglicht die Galaxy Tab S10-Serie eine längere Nutzung des Geräts.

Elegante Verarbeitung und fortschrittliche Antireflexionstechnologie

Sowohl das 14.6-Zoll-Display des Galaxy Tab S10 Ultra als auch das 12.4-Zoll-Display des Galaxy Tab S10+ sind mit der Dynamic AMOLED 2X-Technologie ausgestattet und bieten ein lebendiges und natürliches Seherlebnis, selbst im Freien. Dank der fortschrittlichen Antireflexionstechnologie, die störende Reflexionen minimiert, bleibt jedes Detail aus jedem Winkel und in jeder Umgebung klar erkennbar. Die Quad-Lautsprecher werden durch den AI-gestützten Dialogue Boost weiter verbessert. Dieser verstärkt Stimmen gegenüber unerwünschten Geräuschen, um ein kristallklares Audioerlebnis zu schaffen. Für den Einsatz unterwegs bietet die Galaxy Tab S10-Serie kompromisslose Langlebigkeit mit IP68-Schutz und verbessertem Armor-Aluminium.

Mehr Kreativität durch intelligente Features

Die Galaxy Tab S10-Serie ist die ideale Leinwand, um der Kreativität freien Lauf zu lassen – bei Bedarf mit Unterstützung nützlicher AI-Funktionen.

Mit Note Assist und dem intuitiven S Pen wird das Schreiben auf dem grossen Display des Tablets zum Kinderspiel. Hausaufgaben, Notizen und persönliche Tagebucheinträge werden durch automatische Transkriptionen und AI-Zusammenfassungen effizienter. Mit PDF Overlay Translation kann die Galaxy Tab S10-Serie auch PDFs nahtlos übersetzen. Handwriting Help bereinigt unordentliche handschriftliche Notizen.

Mit Sketch to Image von Galaxy AI kann das Galaxy Tab S10 Ultra Ideen in die Realität umsetzen und ist der ideale kreative Assistent, um mentale Blockaden zu überwinden.

Mit Circle to Search with Google7 kann alles mit einer Kreisbewegung über Google gesucht werden, ohne die App wechseln zu müssen. Mit zwei Fingertipps wird alles auf dem Tablet Ersichtliche – ob Bild, Video oder Text – sofort übersetzt, ohne die App zu wechseln. Weiter kann Circle to Search sogar die Lösungsschritte für Physik- und Mathematikaufgaben erkennen und skizzieren.

Der AI-Air Command des Galaxy S Pen bietet sofortigen Zugriff auf die Funktionen des Galaxy AI Assistant, ohne zwischen Menüs wechseln zu müssen. AI-Assistant-Apps können auch über die Galaxy AI-Taste auf der Tastatur der Book-Cover Hülle gestartet werden, sodass Nutzerinnen und Nutzer ganz einfach zwischen Samsungs Bixby und Googles Gemini wählen können, um eine personalisierte AI-Erfahrung zu erhalten.

Vereinfachte Geräteverwaltung mit SmartThings auf dem Tablet

Das Galaxy Tab S10 dient gleichzeitig als SmartThings-Hub und erleichtert die Geräteverwaltung zuhause. Mit für grosse Bildschirme optimierten Funktionen, wie die 3D-Kartenansicht, können SmartThings-fähige Geräte über das SmartThings-Widget einfach angezeigt und gesteuert werden. Nutzerinnen und Nutzer können auch SmartThings Energy und den AI-Energiemodus aktivieren, um den Energieverbrauch ihrer Geräte zu überwachen.

Die Galaxy Tab S10-Serie bietet ausserdem Zugriff auf führende Apps von Drittanbietern wie Goodnotes, LumaFusion, Noteshelf 3, Clip Studio Paint, PicsArt und Sketchbook. Bei der Videoverarbeitung kann mit LumaFusion ganz unkompliziert die Geschwindigkeit gesteuert, visuelle Effekte hinzugefügt oder mit PicsArts AI-Design Tools Content für Social Media erstellt werden. Mit dem umfangreichen Drittanbieter-App-Ökosystem der Galaxy Tab S10-Serie ist für alle etwas dabei.

Samsung ist bestrebt, Nutzerinnen und Nutzern die volle Kontrolle über ihre Geräte und ihre Daten zu geben. Mit den Advanced Intelligence-Einstellungen kann die Online-Datenverarbeitung deaktiviert werden, um sicherzustellen, dass sensible Daten auf dem Gerät verbleiben. Die Echtzeit-Bedrohungserkennung und der kollaborative Schutz von Samsung Knox sorgen dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer stets sicher sind.

Preise und Verfügbarkeit

Das Galaxy Tab S10 Ultra und das Galaxy Tab S10+ sind ab sofort in der Farbe Moonstone Gray ab einem Preis von CHF 1’199 (UVP; Galaxy Tab S10 Ultra) bzw. CHF 999 (UVP; Galaxy Tab S10+) verfügbar.