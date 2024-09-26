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Patrick Hediger
26. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

Speicher

Samsung SSD 990 EVO Plus mit gesteigerter Leistungsgeschwindigkeit vorgestellt

Samsung erweitert sein SSD-Sortiment um die neue 990 EVO Plus. Das Speichermedium liefert mit der PCIe 4.0-Schnittstelle und neuster NAND-Technologie gesteigerte Leistung und Energieeffizienz und soll sich ideal für Gaming, Business und kreative Tätigkeiten eignen.

Samsung SSD 990 EVO Plus

© (Quelle: Samsung)

Verbesserte Leistung und Energieeffizienz  

Die 990 EVO Plus basiert auf Samsungs bewährter Halbleitertechnologie und bietet zuverlässige Leistung. Sie erreicht sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7’250 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6’300 MB/s – dies ist 50 % schneller als das Vorgängermodell 990 EVO. Die Leistungssteigerung verdankt sie der 8. Generation der V-NAND-Technologie und dem 5-Nanometer (nm)-Controller von Samsung. Weiter reduziert ein innovativer, nickelbeschichteter Hitzeschild die Überhitzung und sorgt für eine 73 % höhere Energieeffizienz im Vergleich zum früheren Modell.  

Das 4-TB-Modell erreicht eine zufällige Lesegeschwindigkeit von 1’050 K IOPS (Input/Output Operations Per Second) und 1’400 K IOPS beim Schreiben. Diese hohe Leistung, ohne DRAM-Cache, ist ideal für Gaming und KI-Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf.

Erweitertes Speichervolumen

Die Nachfrage nach Speichergeräten mit hoher Kapazität wächst durch die Verwaltung grosser Dateien, hochwertige Videobearbeitung und Next-Gen-Gaming. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet die 990 EVO Plus ein 4-TB-Modell mit deutlich mehr Kapazität als die 990 EVO. Weiter ist sie mit Samsungs optimiertem TurboWrite 2.0 ausgestattet, das für maximale Leistung sorgt und schnelle Dateiübertragungen sowie geringere Verzögerungen ermöglicht.

Samsung Magician Software

Die Samsung Magician Software bietet Optimierungswerkzeuge für alle Samsung SSDs, einschliesslich der 990 EVO Plus. Sie erleichtert den Datenmigrationsprozess bei SSD-Upgrades, schützt wichtige Daten, überwacht den Zustand des Laufwerks und bietet individuelle Leistungsoptimierungen.  

Verfügbarkeit und Preis

Die 990 EVO Plus ist in drei Kapazitäten ab sofort in der Schweiz erhältlich. Die 1-TB-Variante zum Preis von CHF 119 (UVP), die 2-TB-Variante für CHF 199 (UVP) und das 4-TB-Modell für CHF 369 (UVP).

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