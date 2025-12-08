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Boris Boden
8. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

Smartphone-Oberfläche

Samsung startet One UI 8.5 Beta mit verbesserten Funktionen

Die Benutzeroberfläche für Samsung-Smartphones One UI kommt jetzt in der Beta-Version 8.5. Unter anderem gibt es Verbesserungen bei der Fotobearbeitung.
© (Quelle: Samsung)

One UI ist die Benutzeroberfläche für die Samsung-Smartphones, die auf Android basiert. Jetzt hat der Hersteller die Version 8.5 angekündigt, die als Beta-Version ab heute auch in Deutschland verfügbar ist. Nutzer eines Geräts der S25-Serie können sich über die Samsung-Members-App für die Teilnahme am Beta-Programm bewerben.

In der neuen Version gibt es einen optimierten Foto-Assistenten, mit dem Nutzer Fotos bearbeiten können, ohne jede Änderung zwischenspeichern zu müssen. Am Ende lassen sich alle Bearbeitungsschritte bequem überprüfen, und Favoriten können zum Speichern ausgewählt werden. Das verbesserte Quick Share kann Personen auf Fotos erkennen und proaktiv vorschlagen, diese direkt an passende Kontakte zu senden. So soll das Teilen von Bildern einfacher werden.Neue geräteübergreifende Funktionen sollen die Verwaltung von Samsung-Geräten vereinfachen – egal ob Nutzer Dateien organisieren, ihr Netzwerk freigeben oder mit Geräten in der Nähe kommunizieren möchten. Audio Broadcast ermöglicht mithilfe von Auracast die Kommunikation mit Samsung-Geräten in der Nähe, die LE Audio unterstützen. Neben dem Ton von Videos und Audios kann nun auch die eigene Stimme über das integrierte Mikrofon des Galaxy-Smartphones übertragen werden – etwa, um eine Rede auf einer grösseren Veranstaltung für alle hörbar zu machen. Zudem soll One UI 8.5 den Schutz der Geräte verbessern und die Kontrolle der Sicherheitseinstellungen übersichtlicher machen. Der Diebstahlschutz sorgt dafür, dass das Smartphone und die darauf gespeicherten Daten geschützt sind, wenn es verloren geht oder gestohlen wird. Zusätzlich sperrt die Funktion „Authentifizierungssperren-Fehler“ den Bildschirm automatisch, wenn jemand zu häufig versucht, das Gerät per Fingerabdruck, PIN oder Passwort zu entsperren. Ausserdem lassen sich jetzt noch mehr Einstellungen per Authentifizierung absichern.

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