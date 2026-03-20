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Boris Boden
20. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Samsung stellt Verkauf des Galaxy Trifold wieder ein

Samsung nimmt sein doppelt faltbares Smartphone Galaxy Trifold nach nur vier Monaten wieder aus dem Programm. Möglicherweise sind die hohen Produktions- und Komponentenkosten ein Grund. 
© Samsung

Es war nur ein kurzer Auftritt für Samsungs erstes Smartphone mit einem doppelt faltbaren Display: Der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass beim Galaxy Trifold nur noch die Bestände in Südkorea und den USA abverkauft würden. Nach Deutschland kam das innovative Gerät auf offiziellem Weg erst gar nicht.

Auf der Website des Unternehmens gibt es keine Möglichkeit mehr zur Bestellung, das erst im Januar gestartete Smartphone ist dort «ausverkauft». Auch bisher war es nicht kontinuierlich verfügbar, sondern es wurden aller paar Wochen einige tausend Einheiten im Onlineshop angeboten, die dann schnell verkauft waren.

Südkoreanische Quellen berichten, dass ein Grund für den Stopp die gestiegenen Preise für wichtige Bauteile wie Speicherchips oder die Prozessoren seien. Auch die Konstruktion des zweifach faltbaren Bildschirm sei zu aufwändig. Deshalb dürfte sich der Verkauf auch bei einem hohen Kaufpreis von knapp 3.000 US-Dollar nicht für Samsung rentiert haben.

Stattdessen hatte das Galaxy Trifold eine Wirkung als Demonstrator, wozu Samsung technisch in der Lage ist. Gekauft haben es wohl nur wenige Hightech-Freaks und Early Adopter. Sie können sich möglicherweise über eine satte Wertsteigerung freuen, wie Preise von über 4.000 US-Dollar auf Ebay zeigen.  

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