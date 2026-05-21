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Boris Boden
21. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

Samsung und Google zeigen intelligente Brillen

Auf der Google-Entwicklerkonferenz I/O hat der Webriese zwei Designs einer smarten Brille gezeigt, die zusammen mit Samsung und zwei Brillenmarken entwickelt wurde. Die erste Kollektion soll im Herbst auf den Markt kommen.
Smart Glasses von Samsung
© Samsung

Google und Samsung greifen Meta und Ray-Ban an: Auf der Google-Entwicklerkonferenz I/O haben die beiden Unternehmen eine smarte Brille in zwei Designs gezeigt, die zusammen mit den Brillenmarken Gentle Monster und Warby Parker entwickelt und gestaltet wurde.

Gentle Monster und Warby Parker bringen jeweils ihre eigene Designphilosophie in das Produkt ein: Während Gentle Monster mit einer mutigen, disruptiven Ästhetik Akzente setzen soll und Technologie als Ausdruck von Individualität und Selbstbewusstsein versteht, verfolgt Warby Parker einen zeitlosen, klaren Designansatz, der Technologie als Möglichkeit zelebriert, um, die Welt besser zu verstehen.

Die neue intelligente Brille, die von Samsung als Ergänzung zum Smartphone verstanden wird, erfasst die Umgebung in Echtzeit und unterstützt Nutzer aktiv im Alltag. Sie können sie hands-free nutzen, ohne den Blick vom Geschehen abwenden zu müssen. Per Sprachsteuerung über Gemini starten die Träger der Brille beispielsweise die Navigation, erhalten personalisierte Empfehlungen für Cafés entlang ihrer Route oder geben Bestellungen auf, die sie direkt abholen können.

Auch bei der Organisation des Alltags soll die Brille unterstützen: Sie kann wichtige Nachrichten übersichtlich zusammenfassen und so schnell Kalendereinträge anlegen. Integriert in das Samsung Galaxy Ecosystem können Nutzer viele Aufgaben über die Brille erledigen oder spontan Fotos mit der eingebauten Kamera aufnehmen, ohne ihr Smartphone aus der Tasche holen zu müssen.

Die erste Kollektion soll im Herbst auf den Markt kommen, bis dahin wird Samsung auch mehr technische Details zu den Produkten und die Preise verraten. Entwicklern soll über Android XR ermöglicht werden, eigene Apps zu erstellen.

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