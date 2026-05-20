Das erste Trump-Smartphone wird endlich ausgeliefert

Vor fast einem Jahr hat die Trump Orgnization, eine von seinen Söhnen geführte Holdingfirma für Geschäfte des US-Präsidenten Donald Trump, ein Smartphone gezeigt, das komplett in den USA gebaut werden sollte. In den kommenden Monaten wurde dieses Versprechen von der Website genommen, nun sollte es nur noch «mit amerikanischen Werten» designt sein. Inzwischen ist nur noch von einer Mitarbeit von US-Amerikanern beim «Design und der Qualität» die Rede. Zumindest soll es in den USA «zusammengebaut» sein, genauere Angaben dazu gibt es aber nicht. Auch ob der US-Präsident das Gerät jetzt statt seines iPhones selber nutzt, wurde nicht bekannt.

Dafür wird das Trump T1 jetzt nach mehreren Monaten Verzögerung mit einem stark veränderten Design für einen Preis von 500 US-Dollar ausgeliefert. Der US-Sender NBC konnte eines der ersten Exemplare testen und kommt zu dem Schluss, dass es ein recht normales Mittelklasse-Smartphone mit einem 6,8-Zoll-Display und einem Snapdragon-7-Prozessor ist. Ein Experte von iFixit glaubt, dass es angesichts seines selten gewordenen Klinkensteckers stark dem HTC U24 Pro aus dem Jahr 2024 gleicht – das Unternehmen aus Taiwan könnte demnach der Zulieferer sein.

Auffällig ist das Design in Gold, der Lieblingsfarbe des US-Präsidenten. Allerdings trägt die grosse US-Flagge auf der Rückseite nur elf Streifen, eigentlich stehen 13 Streifen für die Gründerstaaten der USA. Das Betriebssystem ist Android, wobei die Trump-eigene Social-Media-App Truth Social bereits vorinstalliert ist.