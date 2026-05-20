Video-Ki Gemini Omni vorgestellt - PCtipp hat sie ausprobiert

Der Prompt dazu

Für das Video haben wir ein Foto des Journalisten sowie ein Bild vom PCtipp-Logo und den folgenden Prompt verwendet:

let this person fly in an open old style airplane over switzerland. show the plane from outside. at any moment show a close up of the upper part of the person. The plane is trailing a banner featuring the logo shown in the picture.

An der I/O wurde das erste Modell der Omni-Familie vorgestellt: Gemini Omni Flash. Es ist für alle Abonnenten von Google AI Plus, Pro und Ultra weltweit über die Gemini App sowie Google Flow verfügbar. Gemini Omni Flash wird ausserdem kostenlos für die Nutzer von YouTube Shorts und YouTube Create eingeführt. Schon bald sollen Ausgabeformate wie Bild und Audio unterstützt werden.

Videos per Spracheingabe bearbeiten

Mit Gemini Omni lassen sich Videos einfacher bearbeiten, und zwar mit natürlicher Sprache. Jede Anweisung baut auf der vorherigen auf.Charaktere bleiben konsistent, physische Eigenschaften sind realitätsgetreu und Szenen basieren auf dem, was vorher geschah.

Videos aus jeder beliebigen Kombination von Eingaben

Alles referenzieren. Omni verwandelt jede Referenz – sei es Bild, Text, Video oder Audio – in ein einziges, stimmiges Ergebnis. Während zu Beginn erstmal nur Sprachreferenzen für Audio unterstützt werden, wird Google schon bald weitere Arten von Audio-Eingaben einführen.

Wasserzeichen SynthID

Alle mit Omni erstellten Videos enthalten das unsichtbare digitale Wasserzeichen SynthID. Mit der Gemini App, Gemini in Chrome und der Google Suche lässt sich einfach überprüfen, ob Videos mit Gemini Omni erstellt wurden.