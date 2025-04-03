Samsung zeigt die Galaxy Tab S10 FE-Serie

Samsung erneuert den Einstieg in seine Flaggschiff-Serie mit zwei Tablets: Das Galaxy Tab S10 FE und das Galaxy Tab S10 FE+ sind ab dem 3. April in Blau, Grau und Silber erhältlich. Den Einstieg bildet das S10 FE mit WiFi ab 499 Franken, das Plus-Modell gibt es ab 649 Franken. Ein 5G-Modul kommt für jeweils 100 Franken Aufpreis.

Dafür gibt es den hauseigenen Exynos 1580 Prozessor, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Frontcam und eine rückwärtige 13-Megapixel-Kamera. Die Gehäuse sind gemäss IP68 vor Staub und Wasser geschützt. Der Bedienstift S-Pen gehört zum Lieferumfang.

Erstmals sind auch viele – aber nicht alle – von der Galaxy S-Smartphone-Serie bekannten Funktionen von Galaxy AI integriert. Das sind unter anderem Circle-to-Search, der Objektradierer für Fotos, die automatische Zusammenstellung von optimalen Gruppenfotos und Highlights von Videos.

Das Galaxy Tab S10 FE bietet 10,9 Zoll Bildschirmdiagonale und einen 8.000-mAh-Akku, das S10 FE+ hat ein auf 13,1 Zoll gewachsenes LC-Display und einen Kraftspender mit 10.090 mAh. Beide bieten 90 Hz Bildwiederholrate und lassen sich mit 45 Watt schnell laden.