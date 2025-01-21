Das Schaf vom Sirenentest ist Geschichte. Jetzt warnt eine stilisierte Sirene.

Der Spot wurde 2024 produziert und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem BABS und dem Zentrum Digitale Medien der Armee (DMA). Realisiert wurde er nach Ausschreibung eines Wettbewerbes durch die Vaudeville Studios GmbH aus Zürich.

Der neue TV-Spot wurde entwickelt, um mit aktuellen technischen Entwicklungen im Bereich Videoproduktion Schritt zu halten und den alten Spot, der seit 2013 im Einsatz war, abzulösen. Ziel war es, eine zeitgemässe und ansprechende Darstellung zu schaffen, die sowohl die Relevanz des Sirenentests unterstreicht als auch zusätzliche Alarmierungsmethoden wie die Alertswiss-App integriert. Die moderne 3D-Animation und die Inhalte sollen die Bevölkerung ansprechen und sensibilisieren.

Der Spot erzählt die Geschichte einer stilisierten Sirene, die auf einem Dach lebt. Über das Jahr hinweg trotzt sie Wind, Wetter und allen Jahreszeiten, bis sie am ersten Mittwoch im Februar ihren grossen Auftritt hat und ihre volle Leistung zeigt. Zum Abschluss des Spots wird auf die Alertswiss-App als weitere Informationsquelle hingewiesen.

Das ist der alte Spot mit dem Schaf: