Das Schaf hat ausgeblökt
Das Schaf vom Sirenentest ist Geschichte. Jetzt warnt eine stilisierte Sirene.
Bekommen Sie jeweils im Vorfeld mit, wann wieder ein jährlicher, gesamtschweizerischer Sirenentest stattfinden wird? Oder zucken Sie zusammen, wenn es wie üblich am 1. Mittwoch im Februar «losheult»?
Seit 2019 informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) darüber unter anderem via Alertswiss-Webseite und -App – bei letzterer via Push-Meldung (PCtipp berichtete). Mehr Informationen zum jährlichen Sirenentest finden Sie zum Beispiel hier.
So sieht der neue TV-Spot aus:
Der Spot wurde 2024 produziert und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem BABS und dem Zentrum Digitale Medien der Armee (DMA). Realisiert wurde er nach Ausschreibung eines Wettbewerbes durch die Vaudeville Studios GmbH aus Zürich.
Der neue TV-Spot wurde entwickelt, um mit aktuellen technischen Entwicklungen im Bereich Videoproduktion Schritt zu halten und den alten Spot, der seit 2013 im Einsatz war, abzulösen. Ziel war es, eine zeitgemässe und ansprechende Darstellung zu schaffen, die sowohl die Relevanz des Sirenentests unterstreicht als auch zusätzliche Alarmierungsmethoden wie die Alertswiss-App integriert. Die moderne 3D-Animation und die Inhalte sollen die Bevölkerung ansprechen und sensibilisieren.
Der Spot erzählt die Geschichte einer stilisierten Sirene, die auf einem Dach lebt. Über das Jahr hinweg trotzt sie Wind, Wetter und allen Jahreszeiten, bis sie am ersten Mittwoch im Februar ihren grossen Auftritt hat und ihre volle Leistung zeigt. Zum Abschluss des Spots wird auf die Alertswiss-App als weitere Informationsquelle hingewiesen.
Das ist der alte Spot mit dem Schaf:
1. Mittwoch im Februar
Was ist der Schweizer Sirenentest?Jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird nicht nur getestet, ob die Sirenen korrekt beim «Allgemeinen Alarm» funktionieren, sondern auch bei jenem für den «Wasseralarm». Das Zeichen «Allgemeiner Alarm» wird in der ganzen Schweiz um 13.30 Uhr ausgelöst. Die Bevölkerung wird mittels Radio- und TV-Spots vorgängig auf den Sirenentest aufmerksam gemacht. Es sind keine Verhaltens- oder Schutzmassnahmen zu ergreifen.
Push-Test für die Alertswiss-App einrichten
Die App gibts kostenlos für Android und iOS. Falls Sie die App neu heruntergeladen haben, tippen Sie auf die Schaltfläche App einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Bei Einrichten der App können Sie Meldungen am aktuellen Standort und Meldungen für ausgewählte Kantone erhalten wählen. Ob Ja oder Nein, ein Haken muss gesetzt werden. Hier können Sie nun unter Berechtigungen die Push- und Standortdienste aktivieren.
Alertswiss bittet darum, in der Einstellungen-App bei Berechtigungen den Standort auf Immer zulassen zu stellen. Prüfen Sie, ob in den App-Einstellungen bei Benachrichtigungen der Schieberegler bei Alle Alertswiss-Benachrichtigungen aktiviert ist. Unterhalb können Sie die gewünschten Warnungen nach Wunsch deaktivieren. Hier finden Sie auch den Push-Test.
Für jene, die die App bereits benutzen: Sie können wählen, ab welcher Meldungsstufe Sie eine Push-Nachricht erhalten möchten. Das geht schon ab Information oder alternativ erst ab Warnung oder Alarm. Gleich darunter können Sie einen Push-Test starten.
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