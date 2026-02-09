Schlüsselloses Wohnen einfach gemacht - Linus® L2 Lite

Yale erweitert seine Smart Sicherheitsfamilie um das Linus® Smart Lock L2 Lite, das bewährte Zuverlässigkeit mit einem kompakten, intuitiven Design verbindet. Es ist leicht zugänglich, benutzerfreundlich, erschwinglich und macht die Sicherheit Ihres Smart Homes einfacher denn je.

Vereinfachen Sie Ihre Routine

Verabschieden Sie sich mit dem Yale Linus® Smart Lock L2 Lite von Ihren Schlüsseln. Dank der neuen KeySense™-Technologie war das Verriegeln oder Entriegeln von Häusern für Hausbesitzer noch nie so schnell und einfach. Während hektischer Morgenstunden mit Kindern, in denen Zeit eine wichtige Rolle spielt und oft Chaos herrscht, ist es von unschätzbarem Wert, nicht nach einem Schlüssel suchen zu müssen. Mit einem einfachen kurzen Druck auf einen Knopf können Benutzer ihre Tür von innen entriegeln, und ein längerer Druck sorgt dafür, dass sie beim Verlassen automatisch mit einer einstellbaren Verzögerung wieder verriegelt wird. Die Auto-Entriegelungsfunktion, die den Standort des Benutzers per Smartphone erkennt und die Tür entriegelt, wenn er sich nähert, vereinfacht den Alltag noch weiter.