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Schlüsselloses Wohnen einfach gemacht - Linus® L2 Lite
Yale erweitert seine Smart Sicherheitsfamilie um das Linus® Smart Lock L2 Lite, das bewährte Zuverlässigkeit mit einem kompakten, intuitiven Design verbindet. Es ist leicht zugänglich, benutzerfreundlich, erschwinglich und macht die Sicherheit Ihres Smart Homes einfacher denn je.
Vereinfachen Sie Ihre Routine
Verabschieden Sie sich mit dem Yale Linus® Smart Lock L2 Lite von Ihren Schlüsseln. Dank der neuen KeySense™-Technologie war das Verriegeln oder Entriegeln von Häusern für Hausbesitzer noch nie so schnell und einfach. Während hektischer Morgenstunden mit Kindern, in denen Zeit eine wichtige Rolle spielt und oft Chaos herrscht, ist es von unschätzbarem Wert, nicht nach einem Schlüssel suchen zu müssen. Mit einem einfachen kurzen Druck auf einen Knopf können Benutzer ihre Tür von innen entriegeln, und ein längerer Druck sorgt dafür, dass sie beim Verlassen automatisch mit einer einstellbaren Verzögerung wieder verriegelt wird. Die Auto-Entriegelungsfunktion, die den Standort des Benutzers per Smartphone erkennt und die Tür entriegelt, wenn er sich nähert, vereinfacht den Alltag noch weiter.
Müheloses und sicheres Zutrittsmanagement
Mit dem Linus® L2 Lite und der Yale Home App können Verbraucher den Zugang ganz einfach mit Familie und Freunden teilen, ohne dass physische Ersatzschlüssel erforderlich sind. Eltern können ihren Kindern über ein Yale Smart Keypad sichere, individuelle Codes zuweisen, sodass sie sich keine Sorgen mehr über verlorene oder vergessene Schlüssel machen müssen. Darüber hinaus informieren Benachrichtigungen in Echtzeit in der Yale Home App die Hausbesitzer genau darüber, wann ihre Lieben sicher zu Hause angekommen sind, sodass sie sich überall in Ruhe zurücklehnen können*.
Einfach zu installieren und zu verwenden
Das kompakte Design des Schlosses passt zu den meisten europäischen Türen und Schweizer Rundzylindern und erfordert weder Bohrungen noch eine professionelle Installation. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Yale Home App gewährleistet eine reibungslose DIY-Installation. Das Schloss wird an der Innenseite der Tür montiert und ist somit vor Manipulationen geschützt. Linus® L2 Lite ist durch modernste Verschlüsselung geschützt. Jeder einzelne Befehl, sei es das Entriegeln der Tür oder die Überprüfung des Schlossstatus, wird individuell verschlüsselt und kann nur einmal verwendet werden, wodurch Befehle und Kommunikation extrem sicher sind. Darüber hinaus verfügt jedes Yale Home App Konto über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) als zusätzliche Sicherheitsstufe.
Smart Home Integration
Das Yale Linus® Smart Lock L2 Lite lässt sich über die Yale Home App ganz einfach mit anderen Yale Smart Security Geräten verbinden, sodass Benutzer den Zugang zu ihrem Zuhause fernsteuern und überwachen können. Linus® L2 Lite ist ausserdem mit Matter over Thread kompatibel und lässt sich somit nahtlos in Alexa, Google Home, Apple Home und Samsung SmartThings integrieren.
Mit schlüssellosem Zugang, einfacher Installation und Smart Home Integration bietet Linus® L2 Lite Einfachheit, Komfort und die bewährte Sicherheit von Yale – und das alles für nur 139 CHF. Erleben Sie noch heute die nächste Generation smarter Schlösser.
Das L2 Lite ist in der Schweiz erhältlich bei Alltron, Brack, Digitec und Galaxus.
*Die Fernfunktionen werden mit der Yale ConnectX Wi-Fi Bridge oder via Matter over Thread aktiviert.
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