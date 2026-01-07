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Patrick Hediger
7. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

Astra-Projektaufruf

Schnellladestationen für E-LKW

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) will einen Beitrag für eine taugliche Ladeinfrastruktur für elektrische Lastwagen leisten.
© (Quelle: Astra)

Mit einem neuen Projektaufruf lädt es private Anbieter ein, Schnellladestationen (SLS) auf ausgewählten Rastplätzen und Schwerverkehrskontrollzentren entlang der Nationalstrassen zu realisieren. Damit entsteht ein weiterer Baustein für ein zukunftsfähiges, öffentlich zugängliches Schnellladenetz für den Schwerverkehr.

Die Schweiz verfügt bereits über ein gut ausgebautes Netz an Schnellladestationen für Personenwagen. Mit dem nun lancierten Projektaufruf richtet das ASTRA den Fokus auf den Schwerverkehr und stärkt die Rahmenbedingungen für dessen Elektrifizierung. Der Aufruf ist Teil der Roadmap Elektromobilität 2030, die auch den Schwerverkehr einbezieht.

Für den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur für E-LKW stellt das ASTRA drei Lose bereit. Diese umfassen je rund zehn Standorte auf ausgewählten Rastplätzen und ausgewählten Schwerverkehrskontrollzentren entlang der Nationalstrassen. Die Lose werden nach Qualitätsbeurteilung den bestbenoteten Gesuchstellenden in Form von Reservationsvereinbarungen zugeteilt.

Rahmenbedingungen & Fristen

Die ausgewählten Anbieter planen, finanzieren, bauen und betreiben die Schnellladestationen eigenverantwortlich. Nach Unterzeichnung der Reservationsvereinbarung stehen grundsätzlich zwei Jahre zur Verfügung, um die Detailplanung abzuschliessen und das Baugesuch einzureichen.

Das ASTRA stellt als Basislösung die Stromanschlüsse bis und mit Trafostation bereit und übernimmt dafür die Vorfinanzierung. Die Betreibergesellschaften erstatten diese Kosten in Form einer jährlichen Entschädigung.

Interessierte Unternehmen können ihre Antragsunterlagen bis zum 30. April 2026 einreichen.

Mehr über den Projektaufruf: Projektaufruf für den Bau, Betrieb und Unterhalt von Schnellladestationen für E-LKW

Roadmap Elektromobilität:

Die Roadmap Elektromobilität ist eine gemeinsame Initiative von Bund, Kantonen, Gemeinden sowie zahlreichen Organisationen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Sie verfolgt das Ziel, den Umstieg auf E-Fahrzeuge zu beschleunigen und den Ausbau einer flächendeckenden, öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur voranzutreiben. Mit dem jetzt lancierten Projektaufruf leistet das ASTRA einen konkreten Beitrag zur Stärkung der Ladeinfrastruktur für E-LKW und zur Erreichung der gemeinsamen Ziele der Roadmap.

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