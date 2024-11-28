Schütze dich mit NordVPN vor Black-Friday-Betrug

Im Vorjahr wurde fast die Hälfte (41,9 %) aller Betrügereien weltweit im Bereich des Online-Shoppings verübt. Die Zahl der Scams und Fake-Shops nimmt jährlich stetig zu, insbesondere am Black Friday und in der Weihnachtszeit, wenn Käufer aktiv nach den besten Rabatten suchen. Das umfangreiche Angebot an Deals zur Shopping-Hochsaison sorgt dafür, dass Käufer unvorsichtig werden und eher auf Betrugsmaschen hereinfallen. Wir zeigen dir im Folgenden, vor welchen du dich besonders in Acht nehmen musst und wie du dich mit einem VPN effektiv vor ihnen schützt.

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Die häufigsten Online-Betrugsmaschen

Von gefälschten Websites bis hin zu Phishing-Mails: Die Gefahren am Black Friday sind vielfältig. Vor diesen Betrugsmaschen solltest du dich insbesondere in Acht nehmen:

Gefälschte Online-Shops: Betrüger erstellen täuschend echte Webseiten mit unschlagbaren Angeboten, um Käufer zu ködern. Sie sehen bekannten Shopping-Seiten zum Verwechseln ähnlich, sodass es manchmal schwierig wird, den Betrug auf den ersten Blick zu erkennen.

Phishing-Mails: E-Mails mit vermeintlichen Sonderangeboten oder Links dienen dazu, persönliche Daten zu stehlen. Diese Links führen dich zu gefälschten Seiten. Sobald du auf einer solchen Seite deine Daten eingibst, werden sie sofort an die Betrüger übermittelt.

Malware in Werbeanzeigen: Blinkende Werbeanzeigen oder Banner führen nicht nur auf Shopping-Webseiten, die unseriös sein können, sie können auch dazu dienen, Schadsoftware auf dein Gerät herunterzuladen. Diese Schadsoftware kann dann zum Beispiel all deine Aktivitäten und Tastatureingaben mitlesen und an die Hacker übermitteln.

Zahlungsbetrug: Wenn du auf gefälschte Bezahlseiten gelangst und dort deine Daten eingibst, können die Betrüger deine Kreditkartendaten stehlen.

Gefälschte Apps: Es gibt Anwendungen, die Schadsoftware enthalten, um Kreditkartendaten zu stehlen. Seriöse Händler verlangen in der Regel keine App-Downloads vor dem Kauf.

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So kannst du Online-Shopping-Betrug erkennen

Beim Surfen und Online-Shopping den gesunden Menschenverstand einzuschalten, ist immer eine gute Idee. Viele Scams lassen sich nur auf den zweiten Blick erkennen, daher heisst es, genau hinschauen. Achte vor allem auf folgende Dinge:

Überprüfe, ob die Seite ein SSL-Zertifikat hat und achte auf subtile Rechtschreibfehler oder zusätzliche Zeichen in der Webadresse und stelle sicher, dass die URL mit „HTTPS“ beginnt und ein Vorhängeschloss-Symbol anzeigt, um die Sicherheit zu bestätigen.

Lies Online-Bewertungen aus verschiedenen Quellen und überprüfe die Social-Media-Profile der Website, um sicherzustellen, dass sie aktiv und seriös sind.

Vermeide Websites, die unglaubhafte Rabatte anbieten, stelle sicher, dass klare und echte Kontaktinformationen angegeben werden und beachte die Sicherheitswarnungen des Browsers.

Verwende sichere Zahlungsmethoden wie Google Pay, Apple Pay oder eine Kreditkarte, die einen rechtlichen Schutz gegenüber dem Verkäufer bieten.

Aktualisiere regelmässig die Software deines Geräts, um Sicherheitslücken zu vermeiden. Sei vorsichtig bei Links oder Downloads, indem du auf Anzeichen achtest, wie korrekte Grammatik, echte Logos und echte Bewertungen.

Verwende einen Passwort-Manager, um einzigartige, starke Passwörter für jedes Online-Shopping-Konto zu erstellen und deine Passwörter und Zahlungsinformationen sicher zu speichern, um sicherer und schneller online einzukaufen.

Verwende ein hochwertiges VPN (virtuelles privates Netzwerk), um eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen. VPNs verschlüsseln deinen Datenverkehr und schützen deine Daten vor neugierigen Blicken. Verwende eine Software zum Bedrohungsschutz, die Online-Bedrohungen erkennt und verhindert oder den Benutzer warnt.

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Fake-Shop-Erkennung in Echtzeit mit NordVPN

Apropos VPN, der Anbieter NordVPN hat ein integriertes Feature in seiner App, das Online-Käufern zugutekommt. Der sogenannte Bedrohungsschutz Pro nutzt fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, um unsichere Shopping-Webseiten zu erkennen und für dich zu blockieren – und das in Echtzeit. Ausserdem passt sich die Funktion kontinuierlich an neue Phishing-Taktiken an und gewährleistet so einen aktuellen und zuverlässigen Schutz vor neu auftretenden Bedrohungen. Der Bedrohungsschutz wurde unter anderem von AV-Test als eines der besten VPNs für die Fake-Shop-Erkennung ausgezeichnet.

Und das war noch nicht alles: Der Bedrohungsschutz Pro von NordVPN blockiert zudem Tracker sowie potenziell gefährliche Online-Werbung. Dateien, die du herunterlädst, werden ebenfalls auf Schadsoftware untersucht und bei Erkennung sofort gelöscht. Auf diese Weise kannst du beruhigt und sicher shoppen, surfen und streamen.

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