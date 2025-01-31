Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Nord Security
31. Jan 2025
Lesedauer 4 Min.

Publireportage

Schutz der IP-Adresse vor Cyber-Bedrohungen mit VPN

Wenn du im Internet surfst, wird deine IP-Adresse an vielen Stellen offengelegt, sodass Cyberkriminelle sie abfangen können. Hier erfährst du, was sie mit deiner IP-Adresse anstellen können und wie ein VPN dich schützen kann.
© (Quelle: NordVPN)

Anfang letzten Jahres führte die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) Video- und Audioanrufe ein. Diese Funktion mag harmlos erscheinen, doch Sicherheitsexperten schlugen Alarm. Sie stellten fest, dass die IP-Adressen der Benutzer während dieser Anrufe offengelegt werden konnten, was ein erhebliches Risiko für die Privatsphäre darstellte. Dies ist eines von zahlreichen Beispielen, wie die IP-Adresse gewollt oder ungewollt offengelegt werden. Erfahre, warum der Schutz Ihrer IP-Adresse so wichtig ist und wie ein VPN dabei helfen kann, sie zu sichern.

Was ist eine IP-Adresse?

Eine IP-Adresse funktioniert wie eine digitale Anschrift für deine Geräte und stellt sicher, dass Daten, die über das Internet gesendet werden, das richtige Ziel erreichen. Sie ermöglicht das Laden von Webseiten und das Senden von Nachrichten, indem sie deine Geräte identifiziert und lokalisiert.

Es gibt mehrere gängige Methoden, wie Cyberkriminelle oder andere auf deine IP-Adresse zugreifen können:

  1. Kostenloses WLAN nutzen: Anbieter von kostenlosem WLAN können oft die IP-Adressen der verbundenen Geräte einsehen. Cyberkriminelle, die sich mit öffentlichem WLAN verbinden, haben ebenso die Möglichkeit, diese zu ermitteln.
  2. Durch Klicken auf Links: Wenn du auf einen Link klickst, wird deine IP-Adresse an den Server gesendet, auf dem sich der Link befindet. Der Server-Besitzer kann dann deine IP-Adresse einsehen.
  3. Soziale Medien: Viele Social-Media-Plattformen haben Zugriff auf die IP-Adressen ihrer Nutzer.
  4. Durch Klicken auf Anzeigen: Anzeigen funktionieren ähnlich wie Links. Durch Klicken auf eine Anzeige kann der Anbieter auf deine IP-Adresse zugreifen.
  5. Durch den Besuch von Webseiten: Wenn du eine Webseite besuchst, wird deine IP-Adresse vorübergehend auf dem Server der Webseite gespeichert. Webseitenbesitzer können auf diese gespeicherten Adressen zugreifen.

NordVPN schützt deine IP-Adresse: Jetzt Deal mit 73% Rabatt + TWINT Gutschein sichern

Was können Cyberkriminelle mit deiner IP-Adresse anfangen?

Deine IP-Adresse verrät zwar nicht deinen genauen Standort, kann aber Aufschluss über dein Land, deine Stadt oder sogar deine Postleitzahl geben. Anhand dieser Informationen können Cyberkriminelle:

  • Deinen ungefähren Standort ermitteln: Sie können deinen ungefähren Aufenthaltsort bestimmen.
  • Deine «Identität» annehmen: Kriminelle Akteure können deine IP-Adresse verwenden, um sich bei der Kommunikation mit deinem Internetdienstanbieter als dich auszugeben und so möglicherweise Zugriff auf persönliche Informationen zu erhalten.
  • Deine Online-Aktivitäten überwachen: Cyberkriminelle können dein Online-Verhalten mithilfe deiner IP-Adresse verfolgen.
  • Für DDoS-Angriffe: Mithilfe einer IP-Adresse können Distributed Denial of Service (DDoS) Angriffe gestartet werden. Diese Attacke wird verwendet, um Server mit einer Flut an Traffic zu überlasten und zum Absturz zu bringen.

IP-Adresse ändern und cybersicher surfen mit NordVPN

So schützt du deine IP-Adresse

Damit Kriminelle deine IP nicht erst in die Hände bekommen, solltest du sie auf folgende Weise schützen:

  1. Passe die Datenschutzeinstellungen an: Auf X kannst du beispielsweise die IP-Sichtbarkeit deaktivieren oder die Anruffunktion ganz ausschalten.
  2. Verwende nur vertrauenswürdige Dienste: Verwende nur Webseiten und Apps, denen du vertraust. Lies dir die Nutzungsbedingungen von Plattformen wie Social Media durch, um zu verstehen, welche Daten sie sammeln.
  3. Verwende ein VPN: Der beste Weg, deine IP-Adresse zu schützen, ist die Verwendung eines Virtual Private Network (VPN), wie z. B. NordVPN. Das VPN verschlüsselt deinen Datenverkehr und ändert deine IP-Adresse. So bleibt deine echte IP für Dritte «unsichtbar».

Warum NordVPN wählen?

© Quelle: NordVPN

Ein zuverlässiges VPN wie NordVPN schützt deine IP-Adresse und verhindert, dass andere darauf zugreifen können. Im Gegensatz zu kostenlosen VPNs, denen es oft an soliden Sicherheitsmassnahmen und ausreichenden Servern mangelt, bietet NordVPN fortschrittliche Funktionen, darunter:

  • Modernste Verschlüsselung: NordVPN verwendet die AES-256-Verschlüsselung, die Brute-Force-Angriffe praktisch unmöglich macht.
  • Kill Switch: Wenn die VPN-Verbindung unterbrochen wird, trennt NordVPN automatisch die Internetverbindung, um sicherzustellen, dass deine Daten und IP-Adressen geschützt bleiben.
  • Umfangreiches Servernetzwerk: Mit über 7.000 Servern an 118 Standorten in Amerika, Europa, Afrika und Ostasien garantiert NordVPN ein sicheres und nahtloses Surferlebnis.

Wenn du diese Schritte befolgst und ein sicheres VPN verwendest, kannst du deine IP-Adresse sowie Privatsphäre schützen und sicherer im Internet surfen.

Jetzt 2 Jahre NordVPN für Ultra-Sicherheit + CHF 50 TWINT-Gutschein sichern

Inhalt

Kommentare

Publireportage
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare