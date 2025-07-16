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Patrick Hediger
16. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Innovation

Schweiz bleibt trotz Rückgang innovativstes Land in Europa

Die Schweiz ist gemäss einer Analyse der Europäischen Kommission das innovativste Land in Europa. Im Vergleich zum Vorjahr verlor sie jedoch leicht an Innovationskraft.
© (Quelle: shutterstock.com/kavalenkava)

Die Schweiz führt zum achten Mal in Folge die Rangliste des Innovationsanzeigers 2025 der Europäischen Kommission an, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Der Bericht vergleicht die 27 EU-Mitgliedstaaten sowie zwölf weitere europäische Länder.Zu den Top fünf gehören neben der Schweiz auch Schweden, Dänemark, die Niederlande und Grossbritannien. Weltweit ist Südkorea das innovativste Land. Der Innovationsanzeiger berücksichtigt 32 Indikatoren, die verschiedene Innovationsaspekte abdecken.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Schweiz einen niedrigeren Wert im Innovationsindex, was unter anderem auf einen Rückgang bei Designanmeldungen zurückzuführen ist.

Positiv entwickelte sich hingegen der Zugang zu schnellem Internet. Zudem hat die Schweiz das attraktivste Forschungssystem Europas.

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