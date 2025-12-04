Das hat die Schweiz dieses Jahr besonders oft bei Google gesucht

Allgemeine Suchbegriffe

Die Google Suchanfragen der Schweiz im Jahr 2025 zeigen, dass die Schweizerinnen und Schweizer sowohl lokale Katastrophen als auch globale Konflikte intensiv beschäftigt haben. Die Suchcharts dominierten Charlie Kirk, der bei einem Attentat in den USA ums Leben kam, der verheerende Bergsturz in Blatten, sowie die «Iran Israel»-Thematik als Spiegelbild der eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

1. Charlie Kirk

2. Blatten

3. Iran Israel

4. Fussball-EM Frauen

5. Diogo Jota

6. Deepseek

7. Monster: Die Geschichte von Ed Gein

8. Labubu

9. Ozzy Osbourne

10. ESAF

Schlagzeilen

Die Top drei der allgemeinen Suchbegriffe bilden zugleich das Spitzentrio bei den Schlagzeilen des Jahres. Direkt dahinter folgen Suchanfragen zum Eurovision Song Contest (ESC), der im Mai in Basel ausgetragen wurde. Auf Platz fünf reiht sich der spektakuläre Kunstraub im Pariser Louvre ein, gefolgt von dem Suchbegriff Air India. Beim Absturz einer Passagiermaschine der indischen Fluggesellschaft kamen Mitte Juni 260 Menschen ums Leben.

1. Charlie Kirk

2. Blatten

3. Iran Israel

4. ESC Basel

5. Louvre-Kunstraub

6. Air India

7. Donald Trump Zölle Schweiz

8. Aschaffenburg

9. Nicolas Sarkozy

10. Papstwahl

Persönlichkeiten Schweiz

An der Spitze steht der neu gewählte Bundesrat Martin Pfister, der per 1. April 2025 die Verantwortung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) übernahm. Den zweiten Platz belegt die Kabarettistin Hazel Brugger, die mit ihrer charmanten und schlagfertigen Art als Co-Moderatorin durch den ESC in Basel führte. Auf Rang drei folgt Moto3-Pilot Noah Dettwiler, der sich nach seinem schweren Sturz in der Besichtigungsrunde zum MotoGP von Malaysia auf dem Weg der Besserung befindet.

1. Martin Pfister

2. Hazel Brugger

3. Noah Dettwiler

4. Camille Rast

5. Pia Sundhage

6. Malorie Blanc

7. Zoë Më

8. Belinda Bencic

9. Armon Orlik

10. Livia Peng

Persönlichkeiten international

Eine im Herbst veröffentlichte Netflix-Doku über den deutschen Rapper Haftbefehl sorgte für grosse Aufmerksamkeit und beschert dem Skandalmusiker Platz eins bei den Google Suchtrends der Persönlichkeiten international. Auf dem zweiten Platz folgt ihm der US-amerikanischer YouTuber MrBeast, der mit über 450 Millionen Abonnenten den erfolgreichsten Kanal der Plattform betreibt. Rang drei belegt Tech-CEO Andy Byron, der mit dem sogenannten Kiss-Cam-Skandal auf einem Coldplay-Konzert weltweit für Schlagzeilen sorgte.

1. Haftbefehl

2. MrBeast

3. Andy Byron

4. Robert Francis Prevost

5. Lamine Yamal

6. Jimmy Kimmel

7. Zohran Mamdani

8. Kendrick Lamar

9. Greta Thunberg

10. Friedrich Merz

Serien

In der Welt der Serien zeigen die Suchtrends, welche Produktionen das Publikum besonders fesselten. An der Spitze steht Monster: Die Geschichte von Ed Gein, die mit ihrer Darstellung des berüchtigten Serienmörders grosses Interesse weckte. Auf Platz zwei folgt die Serie Squid Game, bei der Menschen in finanziellen Schwierigkeiten zu einem mysteriösen Überlebenswettbewerb eingeladen werden. Den dritten Rang belegt Adolescence, eine Serie über einen 13-jährigen Jungen, der des Mordes an einer Mitschülerin verdächtigt wird.

1. Monster: Die Geschichte von Ed Gein

2. Squid Game

3. Adolescence

4. Ginny & Georgia

5. White Lotus

6. Winter Palace

7. Severance

8. The Summer I Turned Pretty

9. Good American Family

10. Kpop Demon Hunters

Abschiede

Der US-amerikanische Aktivist Charlie Kirk, der im September bei einem Attentat getötet wurde, dominierte neben den Schlagzeilen und allgemeinen Suchbegriffen auch die Google Trends zum Thema Abschiede. Auf Platz zwei folgt der portugiesische Fussball-Nationalspieler Diogo Jota, der im Juli 2025 bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder ums Leben kam. Den dritten Rang belegt Rocklegende Ozzy Osbourne, der im Sommer 76-jährig an einem Herzstillstand starb.

1. Charlie Kirk

2. Diogo Jota

3. Ozzy Osbourne

4. Robert Redford

5. Xatar

6. Diane Keaton

7. Michelle Trachtenberg

8. Gene Hackman

9. Val Kilmer

10. Papst Franziskus

Fragen an Google

Die Fragen an Google zu Warum, Wie und Was zeigen sich in diesem Jahr thematisch breit gefächert. Beim Warum interessierten allen voran die verheerenden Waldbrände in Kalifornien, die im Januar 2025 mehr als 30 Menschen das Leben kosteten. Bei dem Wie dominierte die Frage nach der Anzahl von Herzen eines Tintenfisches. Es sind deren drei. Und bei dem Was die Frage nach der Bedeutung des Ausdrucks «Six-Seven». Dieser wird zumeist von Jugendlichen genutzt und geht auf ein Meme zurück, in dem ein Teenager bei einem Basketballspiel «Six-Seven» sagt und dazu die Handflächen auf und ab bewegt.

Warum-Fragen

1. Warum brennt es in Los Angeles?

2. Warum ist der Himmel so trüb?

3. Warum wird Cucurella ausgebuht?

4. Warum greift Israel den Iran an?

5. Warum spielt Alisha Lehmann nicht bei der EM?

6. Warum ist Australien beim ESC?

7. Warum will Trump Grönland?

8. Warum muss Sarkozy ins Gefängnis?

9. Warum nehme ich nicht ab?

10. Warum ist Elton nicht mehr bei «Wer weiss denn sowas»?

Wie-Fragen

1. Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch?

2. Wie alt ist der neue Papst?

3. Wie viele Kühe gibt es in der Schweiz?

4. Wie viele Zehen hat eine Giraffe?

5. Wie viele Menschen waren auf dem Mond?

6. Wie viele Bilder verkaufte van Gogh zu Lebzeiten?

7. Wie viele Kanten hat ein Würfel?

8. Wie viele Kardinäle gibt es?

9. Wie viele Gänge am ESAF?

10. Wie alt ist Zahide?

Was-Fragen

1. Was bedeutet «6-7»?

2. Was bedeutet Tralalero Tralala?

3. Was für Tiere sind Argonauten?

4. Was ist demisexuell?

5. Was ist das Symbol für Gold im Periodensystem?

6. Was bedeutet Sigma?

7. Was bedeutet QR?

8. Was ist Meta AI bei Whatsapp?

9. Was entsteht beim Abbrennen von Feuerwerk?

10. Was bedeutet Goonen?

Alle Informationen zum Jahresrückblick 2025 der Schweiz und weltweit finden Sie auf: https://trends.withgoogle.com/year-in-search/2025/ch/