Schweizer fotografieren ihre Haustiere öfter als ihre Partner

Das Festhalten von Momenten mit der Familie ist am wichtigsten: 36 % geben an, dass sie mehr Fotos von ihrer Familie als von anderen Dingen machen. Interessanterweise geben die Befragten zu, häufiger Fotos von ihren Haustieren (25 %) als von ihren Partnern (17 %) oder Kindern (22%) zu machen.

Der häufigste Grund, warum Menschen Fotos machen, ist, "die Momente des Lebens festzuhalten" (58 %). Gleichzeitig geben aber 28 % auch an, dass sie Fotos nur machen, um sie in den sozialen Medien zu teilen.

Die Umfrage ergab ausserdem, dass Männer ihre Fotos eher bearbeiten als Frauen. 1 von 10 Männern (10 %) gibt zu, dass sie ihre Fotos zu oft bearbeiten, und etwa 1 von 5 Männern (19 %) sagt, dass sie die meisten der von ihnen aufgenommenen Fotos bearbeiten, verglichen mit 6 % der Frauen, die glauben, dass sie ihre Fotos zu oft bearbeiten, und 16 %, die sagen, dass sie die meisten Fotos bearbeiten.

Zu den fünf beliebtesten Dingen, die Schweizer liebsten fotografieren, gehören:

1. Familie (36 %)

2. Blumen (34 %)

3. Katze oder Hund (25 %)

4. Kinder (22 %)

5. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang (22 %)

Wer macht die meisten Fotos in der Schweiz?

Die Schweiz ist voll von Fotoliebhabern, und viele geben an, dass sie die schöne Landschaft des Landes am häufigsten fotografieren. Mehr als die Hälfte der Befragten (58%) gab ausserdem an, dass sie mindestens drei Fotos pro Tag machen, und 3% der Befragten machen sogar 16 und mehr Fotos pro Tag!

Interessanterweise ergab die ifolor-Umfrage, dass mehr männliche Befragte (26%) als weibliche Befragte (23%) der Meinung sind, sie würden nicht genug Fotos machen. Mehr Männer als Frauen machen täglich Fotos, und die Zahl der Männer, die täglich mehr als 16 Fotos machen, ist doppelt so hoch wie die Zahl der Frauen, die dies tun.

Die Umfrage ergab auch, dass viele Menschen in der Schweiz die Fotografie so sehr lieben, dass sie sich sogar süchtig danach fühlen: Unglaubliche 1 von 10 Befragten gab an, "süchtig" nach Fotos zu sein, und 19% stimmten zu, dass sie zu viele Fotos machen. Die Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen schiesst mehr Fotos als jede andere Altersgruppe. Die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen gab jedoch an, dass sie sich mit 15% mehr als jede andere Altersgruppe "süchtig" nach dem Fotografieren fühlt.

Mit Hilfe unserer Untersuchung konnte zudem auch festgestellt werden, dass Männer ihre Fotos eher bearbeiten als Frauen. Demnach sind 10% der Befragten der Meinung, dass sie ihre Fotos zu oft bearbeiten, und 19% geben an, dass sie die meisten Fotos, die sie machen, bearbeiten. Dagegen sind nur 6% der Frauen der Meinung, dass sie ihre Fotos zu oft bearbeiten, während 16% der Frauen sagen, dass sie die meisten ihrer Fotos bearbeiten.

Obwohl die Zahl der Menschen, die täglich Fotos machen, hoch ist, hat ein Viertel (24%) der Befragten das Gefühl, dass sie nicht genug Fotos machen.

Hauptgründe für Fotos in der Schweiz

Der häufigste Grund für das Fotografieren in der Schweiz ist das Festhalten von besonderen Momenten im Leben. Das erklärt auch, warum die Natur und die Familienmitglieder einen grossen Teil der Fotomotive in der Schweiz ausmachen.

Allerdings gaben 28% der Befragten an, dass sie Fotos nur machen, um sie in den sozialen Medien zu teilen. Vor allem bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie Momente für immer festhalten wollen, nur um sie in Anschluss in den sozialen Medien zu teilen. 35% der weiblichen Befragten gaben an, dass die sozialen Medien der Grund sind, warum sie Fotos machen, verglichen mit 21% der männlichen Befragten.

Eine weitere Erkenntnis, die mittels unserer Umfrage gewonnen werden konnte, ist, dass in der Schweiz vor allem jüngere Generationen (18-34 Jahre) viel häufiger Fotos für ihre sozialen Medien machen. 64% der Befragten in dieser Altersgruppe stimmten demnach zu, dass soziale Medien der Grund dafür sind, ihr Handy zu zücken und ein Foto zu schiessen.

Die jüngeren Generationen machen ausserdem auch häufiger Fotos von Motiven wie Selfies und Outfits. Die Umfrage ergab, dass die 24- bis 34-Jährigen mehr Selfies machen als jede andere Altersgruppe, und mehr als ein Viertel (26%) der 18- bis 34-Jährigen fotografieren häufig ihre Outfits, verglichen mit nur 7% der Befragten ab 35 Jahren.