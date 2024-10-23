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Patrick Hediger
23. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

DIM-Wallet

Schweizer Marschbefehl wird digital

Die Armee treibt die Digitalisierung voran: Mit der App DIM-Wallet steht den Angehörigen der Armee seit Anfang Oktober 2024 eine mobile Anwendung zur Verfügung, welche die digitale Verfügbarkeit sowie die Kontrolle ausgewählter militärischer Dokumente ermöglicht.
© (Quelle: VBS/DDPS)

Dies umfasst aktuell die Marschbefehle und Urlaubspässe, die direkt auf dem mobilen Endgerät verfügbar sind.

Die App DIM-Wallet bietet den Armeeangehörigen die Möglichkeit, nach der Erstregistrierung im digitalen Dienstmanager ihre Dokumente direkt in der App aufzurufen. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen bei militärischen Kontrollen oder beim Einrücken, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.

Kontrollfunktion und Datenschutz

Die Applikation verfügt über eine Kontrollfunktion, die es der Militärpolizei, dem Wachpersonal oder bei Kontrollen in militärischen Anlagen erlaubt, die vorgezeigten QR-Codes zu überprüfen – offline und ohne Registration im Dienstmanager. Dabei werden keine Daten auf den mobilen Endgeräten gespeichert, was die Sicherheit und den Datenschutz erhöht.

Durchgängiger digitaler Prozess

Die Einführung der Anwendung DIM-Wallet markiert den Beginn eines durchgängig digitalen Prozesses von der Ausstellung des Marschbefehls oder Urlaubsgesuchs bis zur Kontrolle. Dadurch entfallen der Druck und der Versand von Papierdokumenten. Die digitale Signatur in den QR-Codes erhöht die Sicherheit und minimiert das Fälschungsrisiko und erlaubt es den Armeeangehörigen ohne Verzögerung auf ihre Dokumente zugreifen können.

Für die Nutzer des digitalen Prozesses ist es zudem möglich, den Dienstmanager mit dem SwissPass zu verknüpfen. So kann das ÖV-Ticket mit der SBB-App oder der SwissPass-Karte vorgezeigt werden.

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