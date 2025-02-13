Diese Schweizer Orte wurden auf Google Maps besonders häufig bewertet

Über 500 Millionen Nutzer tragen mit Rezensionen, Fotos etc. regelmässig zum Ausbau der Informationen bei. Mit mehr als 75'000 Reviews ist der Rheinfall in Schaffhausen der mit Abstand am meisten bewertete Ort in der Schweiz.

Google Maps ist mehr als nur eine Karte: Es ist eine Community, die ihr Wissen über die Welt mit anderen teilt. Parallel sorgt Google mit über 100 Millionen Aktualisierungen pro Tag dafür, dass Menschen schnell und sicher ans Ziel gelangen. Allein im Jahr 2024 wurde eine Billion Kilometer Wegbeschreibung bereitgestellt. Insgesamt sind mehr als 250 Länder und Regionen kartografiert.

Schweizer Entwickler:innen massgeblich an Weiterentwicklung beteiligt

2006, ein Jahr nach der Einführung von Google Maps, übernahm Google das Luzerner Geodaten-Unternehmen Endoxon. Dieser Schritt war die Grundlage für viele Innovationen auf Google Maps. In den darauf folgenden Jahren wurde die Anwendung kontinuierlich um neue, innovative Funktionen erweitert.

2007 startete Google Transit, die ÖV-Anzeige auf Google Maps auf Basis von SBB-Daten. Diese Funktion wurde stark vom Google-Standort in Zürich mitentwickelt und war zuerst in der Schweiz verfügbar. Heute lassen sich mithilfe von Google Transit fast überall auf der Welt Informationen über den öffentlichen Verkehr abrufen.

Ebenfalls primär in der Schweiz mitentwickelt wurde die Velo-Navigation «Bike Directions». Sie wurde 2012 als Pilotprojekt in der Schweiz lanciert. Seither wurden die Velorouten auf Google Maps immer beliebter. Google arbeitet daher weiter daran, das Velofahren immer bequemer zu machen und so bewusst den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel wie das Velo zu fördern.

Die meist bewerteten Schweizer Orte

Neben Google tragen auch die Nutzer:innen entscheidend zum Erfolg von Google Maps bei. Mit der Bereitstellung von Daten, wie Rezensionen und Fotos, lassen sie das Informationsangebot täglich wachsen. Die am meisten bewerteten Schweizer Orte in den Kategorien Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Museen sind der Zeughauskeller (12’000 Bewertungen), der Rheinfall (75’000 Bewertungen) und das Lindt Home of Chocolate (17’000 Bewertungen).

Top 10 der auf Google Maps am häufigsten bewerteten Restaurants in der Schweiz

Zeughauskeller, Zürich

Hiltl, Zürich

Kiosque des Bastions, Genf

Harder Kulm Panorama Restaurant, Interlaken

Frau Gerolds Garten, Zürich

Swiss Chuchi Restaurant, Zürich

Indian Plaza, Genf

Parfums de Beyrouth, Genf

Restaurant Rosengarten, Bern

Korean BBQ Restaurant Aare, Interlaken

Top 10 der auf Google Maps am häufigsten bewerteten Sehenswürdigkeiten in der Schweiz

Rheinfall, Schaffhausen

Löwendenkmal, Luzern

Titlis Cliff Walk, Engelberg

L'Horloge Fleurie, Genf

Lindenhof, Zürich

Piazza Grande, Locarno

St. Beatus-Höhlen am Thunersee

Jungfraujoch, Berner Alpen

Trümmelbachfälle, Lauterbrunnental

Aareschlucht, Haslital

Top 10 der auf Google Maps am häufigsten bewerteten Museen in der Schweiz

Lindt Home of Chocolate, Kilchberg

Verkehrshaus der Schweiz, Luzern

Olympisches Museum, Lausanne

Chaplin's World, Corsier-sur-Vevey

Landesmuseum, Zürich

Technorama, Winterthur

Kunsthaus, Zürich

Swissminiatur, Melide

Freilichtmuseum Ballenberg, Hofstetten bei Brienz

Fondation Beyeler, Riehen

Siehe auch: Acht Tipps, wie man Google Maps als Reiseführer nutzt