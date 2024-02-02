Schweizer Velofahrer bekommen neue Funktionen in Apple Maps

Auch sehr praktisch sind die Maps-Velowegbeschreibungen auf Apple Watch: Zu den bereits vorhandenen Apple Watch-spezifischen Velofunktionen gehören eine Übersicht über die Höhenlage entlang einer Route, Haptic Touch für Abbiegehinweise und Voice Feedback zu Geschwindigkeit und Entfernung, das über den integrierten Lautsprecher von Apple Watch ausgegeben wird.

Siehe auch: Apple Maps dreht auf

Weitere Hinweise sind unter Abrufen von Fahrradrouten in der App "Karten“ auf dem iPhone bzw. Abrufen von Fahrradrouten auf Apple Watch zu finden.