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Patrick Hediger
2. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

Navigation Karten App

Schweizer Velofahrer bekommen neue Funktionen in Apple Maps

Seit dem 2. Februar können Apple Maps-Nutzer nun in der ganzen Schweiz detaillierte Wegbeschreibungen für Velorouten auf Velowegen, Velospuren und velofreundlichen Strassen abrufen.
© (Quelle: Apple)

Auch wenn jetzt im Winter in der Schweiz noch nicht so viele Velofahrer unterwegs sind, so bekommen trotzdem alle in der Kartenanwendung von Apple nun auch hier die Funktionen für Velofahrer.

Dazu gehören folgende Features:

  •     Eine Vorschau der Höhenmeter und ob die Route über eine stark befahrene Strasse führt, damit die Nutzer eine Route wählen können, die Hügel und stark befahrene Strassen möglichst vermeidet
  •     Höhendetails in Echtzeit
  •     Benachrichtigungen zum Absteigen und Gehen, wenn man sich bestimmten Kreuzungen nähert
  •     Sprachanweisungen, damit sich die Nutzer auf den vor ihnen liegenden Weg konzentrieren können, während sie ihre Fahrt geniessen
  •     Optionen, um eine öffentliche Toilette, einen Rastplatz oder eine Velowerkstatt zu finden, die voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen, die gesprochenen Anweisungen auszuschalten und eine Routenübersicht oder eine Liste der Abbiegungen anzuzeigen, während man der Route folgt
  •     Die Möglichkeit, das Velo als Standardverkehrsmittel auszuwählen

Die Wege mit dem Velo vom Büro zum Apple Store.

 © Quelle: Patrick Hediger

Auch sehr praktisch sind die Maps-Velowegbeschreibungen auf Apple Watch: Zu den bereits vorhandenen Apple Watch-spezifischen Velofunktionen gehören eine Übersicht über die Höhenlage entlang einer Route, Haptic Touch für Abbiegehinweise und Voice Feedback zu Geschwindigkeit und Entfernung, das über den integrierten Lautsprecher von Apple Watch ausgegeben wird.

Siehe auch: Apple Maps dreht auf

Weitere Hinweise sind unter Abrufen von Fahrradrouten in der App "Karten“ auf dem iPhone bzw. Abrufen von Fahrradrouten auf Apple Watch zu finden.

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