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Claudia Maag
6. Aug 2021
Lesedauer 3 Min.

Mieten statt kaufen

Sharely: Heimelektronik von Interdiscount kann man nun mieten

Interdiscount testet mit dem Start-up Sharely das Vermieten von Unterhaltungselektronik. Kunden können Kameras oder Handys tage- oder wochenweise mieten.

Coop-Tochter Interdiscount spannt mit dem Zürcher Start-up Sharely zusammen

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Coop-Tochter Interdiscount und die Vermietplattform Sharely.ch spannen zusammen. Während fünf Monaten wird ab sofort getestet, wie gross das Kundenbedürfnis zur Miete im Bereich der Unterhaltungselektronik ist, schreibt Interdiscount in einer Mitteilung. Der Pilot wird in der Zürcher Interdiscount-Filiale an der Sihlstrasse noch bis Ende Jahr durchgeführt.

Das Zürcher Start-up Sharely ist eine Miet- und Vermietplattforum für Alltagsgegenstände und spricht bisher hauptsächlich Privatpersonen an. Diese können ihre Objekte kostenlos und versichert über die Plattform anderen Privatpersonen zur Miete anbieten. Indem Sharely nun mit Interdiscount zusammenspannt, soll der B2C-Markt geöffnet werden. «Wir wollen die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz ins Rollen bringen und hierfür den Handel über unsere Plattform schrittweise miteinbinden», wird Lucie Rein, Sharely-CEO im Communiqué zitiert.

Die Interdiscount-Filiale an der Sihlstrasse hat bisher Onlineretouren im eigenen Restposten-Markt mit Rabatt verkauft. Originalverpackte und ungeöffnete Retouren werden als Neuware verkauft, geöffnete oder sogar gebrauchte Produkte werden mit reduzierten Preisen angeboten. Rund 20 ausgewählte Artikel aus solchen Onlineretouren können nun bei Sharely via Webseite oder App (Android, iOS) tage-, wochen- oder monatsweise ausgeliehen werden. Beispielsweise ein Beamer, eine Drohne oder eine GoPro-Actioncam etc.

Das Interdiscount-Angebot bei Sharely am 06.08.21

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Ende Jahr werde man Bilanz ziehen und prüfen, ob das Angebot in andere Regionen ausgeweitet werde, heisst es in der Mitteilung weiter.

So funktionierts

Wer beispielsweise für einen Wochenendtrip eine Kamera benötigt, kann sie via App reservieren und in der Interdiscount-Filiale abholen. Nach dem Weekend bringt man sie wieder zurück dorthin.

Sie müssen sich auf Sharely zunächst registrieren, um eine Mietanfrage stellen zu können. Das Login/die Registrierung ist gratis und kann auch via App erledigt werden. Haben Sie ein passendes Objekt gefunden, wählen Sie den gewünschten Mietzeitraum aus und stellen eine Mietanfrage. Wenn der Vermieter eine Mietanfrage annimmt, erhält man die Kontaktdetails und vereinbart einen Abholzeitpunkt. Die Interdiscount-Objekte müssen in der Filiale abgeholt werden.

Die komplette Abwicklung inklusive Zahlung läuft über die Webseite oder die App von Sharely.

Geplanter Filmabend mit Familie oder Freunden, aber kein eigener Beamer?

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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