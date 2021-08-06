Sharely: Heimelektronik von Interdiscount kann man nun mieten

Coop-Tochter Interdiscount und die Vermietplattform Sharely.ch spannen zusammen. Während fünf Monaten wird ab sofort getestet, wie gross das Kundenbedürfnis zur Miete im Bereich der Unterhaltungselektronik ist, schreibt Interdiscount in einer Mitteilung. Der Pilot wird in der Zürcher Interdiscount-Filiale an der Sihlstrasse noch bis Ende Jahr durchgeführt.

Das Zürcher Start-up Sharely ist eine Miet- und Vermietplattforum für Alltagsgegenstände und spricht bisher hauptsächlich Privatpersonen an. Diese können ihre Objekte kostenlos und versichert über die Plattform anderen Privatpersonen zur Miete anbieten. Indem Sharely nun mit Interdiscount zusammenspannt, soll der B2C-Markt geöffnet werden. «Wir wollen die Kreislaufwirtschaft in der Schweiz ins Rollen bringen und hierfür den Handel über unsere Plattform schrittweise miteinbinden», wird Lucie Rein, Sharely-CEO im Communiqué zitiert.

Die Interdiscount-Filiale an der Sihlstrasse hat bisher Onlineretouren im eigenen Restposten-Markt mit Rabatt verkauft. Originalverpackte und ungeöffnete Retouren werden als Neuware verkauft, geöffnete oder sogar gebrauchte Produkte werden mit reduzierten Preisen angeboten. Rund 20 ausgewählte Artikel aus solchen Onlineretouren können nun bei Sharely via Webseite oder App (Android, iOS) tage-, wochen- oder monatsweise ausgeliehen werden. Beispielsweise ein Beamer, eine Drohne oder eine GoPro-Actioncam etc.