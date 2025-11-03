Sicher vereint: Private Cloud trifft Public KI

KI überall - aber wer behält den Überblick?

Künstliche Intelligenz ist im Büro längst Alltag. E-Mails schreiben sich fast von selbst, Berichte entstehen automatisch, Übersetzungen dauern Sekunden statt Stunden. Doch mit dem neuen Komfort kommen auch neue Risiken: viele Tools, steigende API-Kosten und unklare Datenflüsse.

Laut Gartner werden bis 2026 rund 80 Prozent der Unternehmen KI-Modelle und APIs produktiv einsetzen*. Doch vielerorts wächst der Einsatz schneller als die Kontrolle. Die Folge sind Schatten-KI, Datenlecks und Sicherheitsrisiken.

Wie also lässt sich KI produktiv nutzen, ohne Sicherheit und Governance aus den Augen zu verlieren?

KI clever steuern statt Chaos riskieren

Die Synology AI Console ist die Schaltzentrale für sicheren, transparenten und effizienten KI-Einsatz.

Anstatt auf Dutzende einzelne Tools zu setzen, verwaltet sie führende Modelle wie OpenAI, Google Gemini, Azure OpenAI und Amazon Bedrock über eine zentrale Oberfläche.

IT-Teams behalten damit jederzeit den Überblick: