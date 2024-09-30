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Sicherer Cloud-Speicher ohne Abo: Bis zu 70 % Rabatt auf pCloud Lifetime-Pläne
Sichern Sie sich vom 30.09. bis zum 07.10. bis zu 70 % Rabatt und pCloud Encryption gratis dazu.
pCloud Encryption inklusive: Zero-Knowledge-Verschlüsselung aller Daten
Datensicherheit wird bei vielen amerikanischen Unternehmen vernachlässigt. Auch, da persönliche Informationen sehr viel Geld einbringen, werden Inhalte in den Clouds oftmals für Marketingzwecke missbraucht. pCloud dagegen überzeugt hier durch einen transparenten und sicheren Ansatz.
Das Zero-Knowledge-Prinzip: Nur die verschlüsselte Version der Datei wird auf den Server hochgeladen, nicht das Foto, Dokument oder Video direkt. Auf diese Daten hat anschliessend weder pCloud selbst, noch eine Behörde oder eine andere Person Zugriff. Lediglich der Nutzer, der sein sorgfältig gewähltes Passwort kennt, kann die Datei im Anschluss öffnen und einsehen.
Einhaltung Schweizer Gesetze und DSGVO-Konformität beim Cloud-Speicher
Viele Menschen nutzen einen Cloud-Anbieter, um ihre Daten an einem sicheren Ort abzulegen und bei Bedarf schnell wiederzufinden. Um genau zu sein, sind es rund 45 % der Einwohner in der Schweiz, welche zumindest gelegentlich eine Cloud einsetzen. In den meisten Fällen befinden sich die Server im Nicht-EU-Ausland oder in den USA, wo weniger strenge Auflagen und Datenschutzrichtlinien die Sicherheit der Daten gefährden.
pCloud setzt im Gegensatz zu Konkurrenten auf selbst betriebene Rechenzentren in Europa (für EU-Nutzer z. B. in Luxemburg) und erfüllt so die strengen Schweizer Datenschutzgesetze als auch die Vorgaben der DSGVO.
Die Vorteile im Überblick:
- DSGVO-Konformität der Cloud-Lösung
- ISO-zertifizierte Server
- Frühwarnsysteme gegen u. a. Feuer, Wasser oder Rauch
- Vermeidung von Datenverlust durch mehrfache Spiegelung
- 256-bit-AES-Verschlüsselung aller Dateien und TLS/SSL-Kanalschutz
Unkomplizierte Benutzeroberfläche und vielseitiger Datenzugriff
Grosse Mitbewerber von pCloud zeichnen sich vor allem durch eine einfache Integration auf mobilen Endgeräten und eine unkomplizierte Benutzeroberfläche aus – auch das werden Nutzer nicht vermissen. pCloud ist mit allen gängigen Betriebssystemen wie Linux, Windows oder Mac kompatibel und kann auch als Desktop-App auf dem Laufwerk installiert werden. Anschliessend haben User die Möglichkeit, ihren Drive einfach als virtuelle Festplatte in den Dateimanager einzufügen, was die Ablage von Daten vereinfacht.
Wer viel mit seinem Smartphone oder anderen mobilen Geräten unterwegs ist, der kann pCloud auch als App für Android und IOS nutzen. Hier ermöglicht es die praktische Fotofunktion, dass mehr interner Speicherplatz auf dem Smartphone verfügbar bleibt und die Fotos sofort chronologisch geordnet in der Cloud einsehbar sind.
Hier einige weitere wichtige Funktionen, die pCloud seinen Nutzern zur Verfügung stellt:
- Papierkorb und Möglichkeit zur Wiederherstellung von Dateien
- Automatische Backups von anderen Cloudanbietern
- Dateifreigabe inkl. Rewind-Funktion
- Ausführliche Traffic-Messung
- Intelligente Suche von Dateien
- Intuitiver Video- und Audioplayer
Einmalzahlung: pCloud verzichtet auf laufende Kosten
Viele grosse, weltweit bekannte Technologieunternehmen bieten mittlerweile auch Cloud-Produkte an, welche von den Nutzern scheinbar „günstig“ hinzugebucht werden können. Hierbei handelt es sich um Abomodelle, das bedeutet, wenn der User diese kündigt, hat er keinen Zugriff mehr auf seine Daten.
pCloud bietet hier eine branchenweit einzigartige Besonderheit. User zahlen lediglich eine einmalige Summe und können anschliessend wahlweise 500 GB, 2 TB oder 10 TB ein Leben lang uneingeschränkt und ohne versteckte Kosten nutzen.
Tipp: Mit dem aktuellen Deal können Sie auf das Bundle aus einem pCloud Lifetime-Plan und der pCloud Verschlüsselung bis zu 70 % sparen. Wer pCloud erst einmal testen möchte, kann auch bis zu 10 GB vollkommen gratis nutzen.
Made in Switzerland: Warum pCloud?
pCloud ist ein Schweizer Unternehmen, welches sich auf eine benutzerfreundliche und sichere Speicherlösung konzentriert hat. Mit über 11 Jahren Markterfahrung und mehr als 19 Millionen Nutzern weltweit behauptet sich pCloud erfolgreich gegen die „grossen Player“ und legt besonderen Wert auf die Einhaltung der DSGVO sowie den europäischen Datenschutzvorschriften.
Ein junges und motiviertes Team mit der nötigen Fachkenntnis arbeitet ständig nicht nur an der privaten Cloud-Lösung, sondern auch an anderen Projekten wie einer Abo-Cloud für den B2B-Bereich oder einem lückenlos geschützten Passwortmanager. Dank der internen Abwicklung aller Prozesse, von der Entwicklung bis zum Serverbetrieb, können die Kosten niedrig gehalten werden – ein Vorteil, der direkt an den Kunden weitergegeben wird.
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