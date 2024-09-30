Sicherer Cloud-Speicher ohne Abo: Bis zu 70 % Rabatt auf pCloud Lifetime-Pläne

Sichern Sie sich vom 30.09. bis zum 07.10. bis zu 70 % Rabatt und pCloud Encryption gratis dazu.

Datensicherheit wird bei vielen amerikanischen Unternehmen vernachlässigt. Auch, da persönliche Informationen sehr viel Geld einbringen, werden Inhalte in den Clouds oftmals für Marketingzwecke missbraucht. pCloud dagegen überzeugt hier durch einen transparenten und sicheren Ansatz.

Das Zero-Knowledge-Prinzip: Nur die verschlüsselte Version der Datei wird auf den Server hochgeladen, nicht das Foto, Dokument oder Video direkt. Auf diese Daten hat anschliessend weder pCloud selbst, noch eine Behörde oder eine andere Person Zugriff. Lediglich der Nutzer, der sein sorgfältig gewähltes Passwort kennt, kann die Datei im Anschluss öffnen und einsehen.

Einhaltung Schweizer Gesetze und DSGVO-Konformität beim Cloud-Speicher

Viele Menschen nutzen einen Cloud-Anbieter, um ihre Daten an einem sicheren Ort abzulegen und bei Bedarf schnell wiederzufinden. Um genau zu sein, sind es rund 45 % der Einwohner in der Schweiz, welche zumindest gelegentlich eine Cloud einsetzen. In den meisten Fällen befinden sich die Server im Nicht-EU-Ausland oder in den USA, wo weniger strenge Auflagen und Datenschutzrichtlinien die Sicherheit der Daten gefährden.

pCloud setzt im Gegensatz zu Konkurrenten auf selbst betriebene Rechenzentren in Europa (für EU-Nutzer z. B. in Luxemburg) und erfüllt so die strengen Schweizer Datenschutzgesetze als auch die Vorgaben der DSGVO.