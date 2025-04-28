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Patrick Hediger
28. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Telekom

SK Telecom tauscht 23 Millionen SIM-Karten nach Hacker-Angriff aus

Nach einem Hackerangriff Anfang des Monats tauscht der südkoreanische Mobilfunkanbieter SK Telecom die SIM-Karten seiner etwa 23 Millionen Kunden aus. Der kostenlose Austausch begann am Montagmorgen „für alle, die es wünschen“, teilte das Unternehmen mit.
© (Quelle: SK telecom)

Kunden können dies in einem der rund 2600 SK-Telecom-Geschäfte landesweit erledigen lassen.

Bei dem Angriff wurden persönliche Kundendaten gestohlen. SK Telecom gab keine Details zum Schadensausmass oder den mutmasslichen Angreifern bekannt.

Die Regierung ordnete eine Überprüfung des gesamten Datenschutzsystems an. Im Mai 2024 war ein südkoreanisches Gerichtsnetzwerk gehackt worden, wobei Finanzunterlagen gestohlen wurden. Die Polizei verdächtigte nordkoreanische Hacker.

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