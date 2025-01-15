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Boris Boden
15. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Bilanz für 2024

Smartphone-Markt mit Wachstum, aber wenig Bewegung

Nach zwei Krisenjahren zeigten die globalen Smartphone-Verkäufe 2024 wieder ein leichtes Wachstum. Bei den Herstellern gab es wenig Bewegung, das könnte sich aber ändern.
© (Quelle: Created with Dall-E)

Nachdem 2023 ein extrem schlechtes Jahr bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen war, konnte sich der Markt 2024 mit einem Wachstum um 4 Prozent wieder erholen. Fast alle Regionen zeigten positive Trends, allen voran Europa, China und Lateinamerika. Bei den Umsätzen fiel der Schub sogar noch deutlicher aus, da der Trend zu teureren Modellen weiter anhielt. Das zeigen die ersten Zahlen, die Counterpoint Research jetzt veröffentlicht hat.

Bei den Top Five der Hersteller gab es gegenüber dem Vorjahr wenig Bewegung, das könnte sich aber demnächst ändern, da laut den Analysten dahinter Honor, Huawei und Motorola stark zulegen.

Die Nummer Eins konnte Samsung nicht zuletzt dank guter Verkäufe der S24-Serie in den USA und Westeuropa verteidigen, obwohl der Absatz über alle Modellreihen nur um 1 Prozent wachsen konnte, was den Marktanteil von 20 auf 19 Prozent reduzierte.

Trotzdem nicht überholen konnte der Verfolger Apple mit einem Rückgang seiner Verkäufe um 2 Prozent und einem Marktanteil von nunmehr 18 Prozent. Ganz anders dagegen Xiaomi: Der Dritte konnte 12 Prozent mehr Geräte verkaufen und den Marktanteil auf 14 Prozent steigern. Um den vierten Platz kämpften Oppo und Vivo mit jeweils 8 Prozent Anteil. Allerdings ging es für Oppo bei den Verkäufen um 8 Prozent nach unten, während Vivo um 9 Prozent zulegte.

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