Smartphones kommen nach Weihnachten besonders oft zurück

Nicht immer ist die Freude über ein Weihnachtsgeschenk gross und dann gibt man es wieder zurück. Der Onlinehändler Galaxus hat dazu Zahlen über seine Retouren in den Wochen nach dem Fest veröffentlicht. Demnach ist die Retourenquote mit 5 Prozent im Januar am höchsten.

Als häufigsten Grund für die Rückgabe geben die Kunden an, dass das bestellte Produkt zu klein oder zu gross ist – dabei handelt es sich vor allem um Kleider und Schuhe. Entsprechend ist der Anteil der Retouren im Modebereich mit mehr als 8 Prozent am grössten.

Elektronik- und IT-Produkte liegen im Bereich von 5 bis 8 Prozent darunter. Sie machen allerdings bei den Stückzahlen neun von zehn Produkten in den Top Ten der Retouren aus, was auch daran liegt, dass sie im Portfolio von Galaxus eine grosse Rolle spielen. Auf Platz eins der Retouren liegen Smartphones, gefolgt von Smartwatches und Notebooks sowie weiteren IT-Produkten.

Knapp 20 Prozent der Rücksendungen erfolgen, weil das Produkt nicht den Erwartungen entspricht. Und über 40 Prozent der Kundschaft gibt andere Gründe an, wie "falsch bestellt", "Produkt wird nicht mehr benötigt" oder "Produkt ist nicht kompatibel".