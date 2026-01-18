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Boris Boden
18. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Onlinehandel

Smartphones und Smartwatches werden nach Weihnachten zu Retouren

Der Online-Händler Galaxus hat die am häufigsten nach Weihnachten zurückgeschickten Artikel identifiziert: Technik wie Smartphones und Smartwatches liegt dabei ganz vorne.
© (Quelle: Galaxus)

Manchmal passt es nicht unter dem Weihnachtsbaum, dann wird das verschenkte Smartphone gerne wieder zum Händler zurückgebracht oder geschickt. Der Online-Händler Galaxus hat jetzt seine Charts der Artikel, die in den zwei Wochen nach Weihnachten zu ihm retourniert wurden, erstellt. Ganz vorne lagen dabei Smartwatches vor Grafikkarten und Smartphones, im Vorjahr waren es Smartphones vor Smartwatches und Kopfhörern.

Über das Jahr 2025 gingen knapp sieben Prozent der bei Galaxus innerhalb der EU bestellten Artikel zurück ins Lager. Am häufigsten im Verhältnis zum Bestellvolumen kamen im vergangenen Gesamtjahr Retouren in den Kategorien Bekleidung, Fahrzeugbedarf sowie Uhren und Schmuck vor. Bürobedarf, Medien und Nahrungsmittel werden hingegen am seltensten zurückgesendet.

"Was nicht defekt ist, gelangt mit dem Label 'geprüfte Rückgabe' wieder in den Verkauf oder wird an soziale Partner-Organisationen gespendet. Entsorgt und rezykliert wird bei uns nur, was nicht weiterverwendet werden kann oder darf, wie zum Beispiel Hygieneartikel", erklärt Lauritz Fricke, Head of After Sales & Retail bei Galaxus.

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